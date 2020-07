Das Unternehmen, bei dem mittlerweile der Insolvenzverwalter Michael Jaffé das Sagen habe, habe am 18. Juni einräumen müssen, dass Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Die Staatsanwaltschaft München ermittele nun wegen des Betrugsverdachtes. Ein Ex-Manager sitze bereits in Untersuchungshaft. Die Bafin stehe seit Bekanntwerden der Vorgänge in der Dauerkritik, weil sie angeblich nicht rechtzeitig eingegriffen habe - insbesondere bei der ihr direkt unterstellten Wirecard Bank.



Der Bilanzskandal bei Wirecard sorgt dafür, dass Bundestagsabgeordnete auch in der Sommerpause nach Berlin müssen. Der Finanzausschuss des Parlamentes plane eine Sondersitzung. In dieser sollten auch Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier gehört werden.Der Wirecard-Skandal beschäftige inzwichen auch den Deutschen Bundestag. Der Finanzausschuss des Parlaments plane für den 29. Juli eine Sondersitzung zu den Vorgängen bei dem insolventen Zahlungsdienstleister und der Rolle, die die Politik und vor allem das Bundesfinanzministerium (BMF) bei den Vorgängen um die in Aschheim bei München ansässige Firma gespielt hätten. Die Sondersitzung hätten die Obleute der Bundestagsfraktionen am Montag beschlossen."Die parlamentarische Aufklärung des Wirecard-Skandals auf die lange Bank zu schieben ist keine Option", zitiere die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) aus einer Antwort der Grünen-Obfrau Lisa Paus an die Deutschen Presse-Agentur. Neben Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sollten auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Vertreter der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung geladen werden. Der Bundestagspräsident müsse die Sondersitzung noch genehmigen.BMF schon seit Februar 2019 über Probleme bei Wirecard informiertDie Causa Wirecard ziehe in Berlin immer weitere Kreise. Vergangene Woche sei bekannt geworden, dass das BMF schon im Februar 2019 Kenntnis über den Verdacht auf mutmaßliche Manipulationen bei Wirecard informiert gewesen sei. Bereits am 14. Februar 2019 habe die Finanzaufsichtsbehörde Bafin dem Ministerium mitgeteilt, dass sie "wegen mutmaßlicher Marktmanipulation in alle Richtungen" untersuche, schreibe die "Süddeutsche Zeitung". Sie beziehe sich auf einen ihr vorliegenden Bericht des Ministeriums zu den Vorgängen, der dem Bundestag am Donnerstag (16. Juli 2020) übergeben worden sei.Scholz schiebe Verantwortung auf EY abBundesfinanzminister Olaf Scholz habe die Kritik der Opposition am Vorgehen seines Hauses bei Wirecard zurückgewiesen. Seit zehn Jahren sei der Zahlungsabwickler von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden, die einen guten Ruf habe, aber in den zehn Jahren nicht rausgefunden habe, was los sei, betone er. "Das Erste ist, wir müssen prüfen, warum es passiert ist, dass die Wirtschaftsprüfer das zehn Jahre lang nicht rausgefunden haben", zitiere die FAZ aus einem Gespräch des SPD-Politikers am Sonntagabend im ZDF-"Heute Journal". "Warum wird Jahr für Jahr die Bilanz angeguckt, werden die Rechnungen betrachtet, und es kommt nicht raus, was ja doch ziemlich erheblich ist, was wir mittlerweile wissen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass das besser wird", zitiere ihn die Zeitung weiter