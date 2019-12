Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,95 EUR -1,22% (19.12.2019, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

104,70 EUR -1,69% (19.12.2019, 10:18)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (19.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die "Financial Times" (FT) lasse auch kurz vor Weihnachten nicht locker und werfe in einem neuen Artikel Fragen zu einer Übernahme durch Wirecard in Indien aus dem Jahr 2015 auf. Die seien an sich nicht neu, würden laut dem Bericht jedoch zu den Bilanz-Vorwürfen gegen die Wirecard-Niederlassung in Singapur passen.Im Kern gehe es um die Frage, warum bei der Übernahme der indischen Unternehmen Hermes i Ticket und GI Technologies im Jahr 2015 ein Großteil des Kaufpreises von 340 Mio. Euro an einen Mittelsmann mit Sitz auf Mauritius geflossen sei und der eigentliche Verkäufer kurz zuvor nur 37 Mio. Euro erhalten habe.Dass sich der Wert der übernommen Firmen innerhalb weniger Wochen verachtfacht haben solle und warum diese trotz des hohen Kaufpreises in den folgenden Jahren nur magere Gewinne eingefahren haben solle, wecke laut dem FT-Bericht Zweifel. Und liefere Leerverkäufern einen Grund, gegen die Wirecard-Aktie zu wetten.Was die "Financial Times" mit der aktuellen Zusammenfassung weitgehend bekannter Vorwürfe bezwecken wolle, dürfe durchaus kritisch hinterfragt werden. Es ändere allerdings nichts an der Tatsache, dass die Wirecard-Aktie seit Jahresbeginn rund ein Fünftel an Wert verloren habe.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link