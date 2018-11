Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (01.11.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) und senkt das Kursziel von 140 auf 136 Euro.Laut den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2018 sei der Umsatz erneut stärker als erwartet gewachsen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Wachstumsdynamik hbe sich damit - wenig überraschend - erneut verlangsamt. Auch beim EBITDA habe die Wachstumsrate - aber etwas moderater - unter der der beiden Vorquartale gelegen. Die Mitte August zum zweiten Mal in Folge angehobene EBITDA-Zielsetzung für 2018 sei nun bestätigt worden. Die vollständigen Zahlen würden am 14. November veröffentlicht. Friebel habe seine Prognosen unverändert belassen.Aus Friebels Sicht seien die jüngsten Kursverluste der Wirecard-Aktie nicht überraschend, da der Titel seiner Ansicht nach - trotz langfristig sehr positiver Wachstumsaussichten - nach wie vor zu teuer sei und auf Grund der überdurchschnittlich starken Kursentwicklung der letzten Jahre prädestiniert sei für Gewinnmitnahmen - v.a. in einem schwachen Kapitalmarktumfeld. Zudem werde das Wettbewerbsumfeld herausfordernder für Wirecard.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Wirecard-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 140 auf 136 Euro reduziert. (Analyse vom 01.11.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:159,60 EUR -3,51% (01.11.2018, 15:35)