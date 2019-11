Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ein heißes Eisen.Die Aktie von Wirecard sei am Montagmorgen mit einem Plus von fast drei Prozent als größter DAX-Gewinner in den Handel gestartet. Für Rückenwind würden dabei konkrete Details zum geplanten Aktienrückkaufprogramm sowie die jüngsten Aussagen von Vorstandschef Markus Braun in einem Interview sorgen.Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage habe sich der Wirecard-Chef in einem Interview zu den Bilanz-Vorwürfen der "Financial Times" (FT) geäußert: "Ich kann Ihnen versichern: Alle unsere Geschäftsbeziehungen sind authentisch", habe der dem "Handelsblatt" gesagt.Um das zu belegen und die wiederkehrenden Angriffe zu entkräften, habe Wirecard die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. "Das Prüfmandat geht von den FT-Vorwürfen aus. KPMG kann in diesem Rahmen jede Prüfungshandlung ansetzen, die nötig ist, um eine fundierte Meinung abzugeben", habe Braun jetzt in diesem Zusammenhang erklärt.Der Wirecard-Chef hoffe, bereits Anfang des Jahres die Ergebnisse der Sonderprüfung vorstellen zu können - und konkretisiere damit seine Aussagen vom Mittwoch, wonach diese "in wenigen Monaten" vorlägen. "Uns ist sehr daran gelegen, das schnell zu erledigen. Es liegt aber in der Hand von KPMG."Zumindest indirekt habe Braun auch die Echtheit der Dokumente angezweifelt, auf die FT-Autor Dan McCrum seine jüngsten Vorwürfe stütze. Was sich hinter den in den Dokumenten benutzten und laut Zeitung angeblichen 34 Kundennamen verberge, darüber habe Braun "nicht spekulieren" wollen. "Meine Aufgabe ist es, das offizielle Reporting zu kommentieren, nicht irgendwelche Excelsheets, deren Herkunft wir nicht nachvollziehen können."Anfangs habe es geheißen, Wirecard werde rund ein Drittel der Einnahmen von 900 Millionen für Rückkäufe verwenden. Die tatsächliche Höhe des Aktienrückkaufprogramms 2019/I habe daher zunächst für Enttäuschung bei einigen Anlegern gesorgt.Auf den Start des Aktienrückkaufs folge am Mittwochmorgen noch die Veröffentlichung der Q3-Zahlen. "Es ist sehr gut gelaufen", habe Braun bereits in der Vorwoche durchblicken lassen.All das komme bei den Anlegern gut an: Die Wirecard-Aktie sei am Morgen fast drei Prozent fester und als größter DAX-Gewinner in den Xetra-Handel gestartet. Bis die Ergebnisse der Sonderprüfung vorlägen - und die FT-Vorwürfe im Idealfall entkräften würden - seien weitere Angriffe nicht auszuschließen.Die Wirecard-Aktie bleibt daher ein heißes Eisen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2019)