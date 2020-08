Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,8998 EUR -0,01% (06.08.2020, 11:42)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,8902 EUR +0,54% (06.08.2020, 11:56)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Betrugsskandal bei Wirecard werde von einem Todesfall überschattet: Laut einem Medienbericht sei der ehemalige Asien-Chef des Unternehmens auf den Philippinen überraschend verstorben. Gegen ihn sei von den dortigen Behörden wegen Geldwäscheverdachts ermittelt worden.Wie die "Financial Times" (FT) berichte, sei der ehemalige Wirecard-Manager Christopher B. in der Vorwoche im Alter von 44 Jahren in Manila gestorben. Die Todesursache sei unklar. Der Vater von B. habe gegenüber dem "Handelsblatt" gesagt, sein Sohn sei nicht krank gewesen, aber kurz vor seinem Tod wegen eines Schwächeanfalls ins Krankenhaus gekommen. Laut dem Bericht gebe es Gerüchte über "angebliche Verbrechen" und "Hunderte Kilo Bargeld".B. habe in der Vergangenheit die Wirecard-Niederlassung auf den Philippinen geleitet und solle enge Beziehungen zum inzwischen flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek gehabt haben. Bereits seit einigen Jahren sei er nicht mehr innerhalb des Wirecard-Konzerns aktiv gewesen, habe aber als wichtiger Geschäftspartner des Skandalkonzerns gegolten, heiße es in Medienberichten.Die Münchner Staatsanwaltschaft, die hierzulande im Fall Wirecard ermittle, sei noch nicht offiziell über dessen Tod informiert worden, berichte die "Financial Times". Ob hierzulande ein Haftbefehl gegen B. vorgelegen habe, hätten die Ermittler demnach nicht kommentieren wollen. (Analyse vom 06.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: