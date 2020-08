Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,9104 EUR -0,76% (05.08.2020, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,89 EUR -0,54% (05.08.2020, 15:26)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die langjährige Wirecard-Wirtschaftsprüferin EY sehe sich mit neuen Klagen konfrontiert. Wie am Dienstag bekannt geworden sei, bereite der Prozessfinanzierer Omni Bridgeway Klage wegen Schadenersatz vor. Noch unbekannt sei die Zahl der angeschlossenen Einzelaktionäre in dem bevorstehenden Verfahren."Die Aktionäre haben sich verständlicherweise und in zunehmendem Maße auf die geprüften Finanzdaten von Wirecard verlassen", habe Anwalt Jeremy Marshall von Omni Bridgeway gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erklärt.Die Kanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan werbe gemeinsam mit dem Finanzierer Omni Bridgeway um Kleinaktionäre, die Wirecard-Aktien ab April 2012 gekauft hätten, und sich der Sammelklage würden anschließen wollen. Im Erfolgsfall behalte Omni Bridgeway nach Abschluss des Verfahrens einen Teil der erstrittenen Summe als Honorar ein.Die Kläger würden im Wesentlichen monieren, dass die Prüferin EY jahrelang Wirecard-Abschlüsse testiert hätten, ohne einen einzigen Einwand oder Vermerk einer Einschränkung. Erst aufgrund einer Sonderprüfung der KPMG habe EY den Prüfungsvermerk für die Jahresbilanz 2019 verweigert. (Analyse vom 05.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: