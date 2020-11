Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,598 EUR -1,32% (04.11.2020, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,5949 EUR -2,95% (04.11.2020, 14:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (04.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Finanzaufsicht BaFin habe sich im Betrugsskandal bei Wirecard nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Dafür gebe es nun einen Rüffel von der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Die Anwälte der geprellten Aktionäre würden derweil nun eine neue Chance wittern.Im Wirecard-Skandal habe es nach Einschätzung der europäischen Finanzaufsicht ESMA etliche Defizite und Versäumnisse in der deutschen Finanzaufsicht gegeben. Im Rahmen einer Untersuchung sei "eine Reihe von Mängeln, Ineffizienzen sowie rechtlichen und verfahrenstechnische Hindernissen" identifiziert worden, habe die Behörde am Dienstag mitgeteilt. Laut ESMA-Chef Steven Maijoor zeige der Bericht Mängel bei der Überwachung und Durchsetzung der Finanzberichterstattung von Wirecard auf.Die ESMA kritisiere auch die Nähe der deutschen Finanzaufsicht BaFin zur Politik. Aus der Häufigkeit und dem Detaillierungsgrad der BaFin-Berichte an das Bundesfinanzministerium leite sie ein "erhöhtes Risiko der Einflussnahme" durch das Ministerium ab. Auch der zur Aufklärung eingesetzte Untersuchungsausschuss im Bundestag gehe der Frage nach, ob und inwieweit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eingeweiht gewesen sei.Die Einordnung des ESMA-Berichts hänge hierzulande derweil stark von der Parteizugehörigkeit der Abgeordneten ab. Florian Toncar von der FDP etwa interpretiere sie klar als Kritik an Bundesfinanzminister Scholz. Zudem erhärte sich der Verdacht, "dass Wirecard politischen Schutz genossen hat."Auf den Kurs der Wirecard-Aktie habe das politische und juristische Tauziehen um die Zuständigkeiten in dem Fall keine Auswirkungen mehr. Auf dem aktuellen Niveau ist sie aber ohnehin höchstens noch für Zocker einen Blick wert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link