Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Trotz aller Schreckensmeldungen bringe die Coronavirus-Krise auch einige positive Begleiterscheinungen mit sich: In einigen Bereichen scheine die Digitalisierung nun schneller voranzugehen und neue Technologien würden sich plötzlich wachsender Beliebtheit erfreuen. Bestes Beispiel sei das kontaktlose Bezahlen.Kunden würden mittlerweile verstärkt die Möglichkeit nutzen, an der Supermarktkasse, der Tankstelle oder bei sonstigen Einkäufen kontaktlos zu bezahlen. In den vergangenen Tagen sei mehr als die Hälfte aller Girocard-Zahlungen kontaktlos durchgeführt wprden, habe eine Sprecherin der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) der Deutschen Presseagentur gesagt. Im Dezember habe dieser Anteil noch bei 35% gelegen.Im Handel gebe es teilweise noch Vorbehalte gegen digitales Bezahlen, weil die Ladenbesitzer die Gebühren der Zahlungsdienstleister umgehen wollten. Allerdings seien in der EU die Transfergebühren beim Einsatz von Kreditkarten und anderen Bankkarten seit 2015 stark gedeckelt worden. Seitdem würden auch Supermarktketten wie Aldi und Lidl sowie die meisten Tankstellenbetreiber das kontaktlose Bezahlen akzeptieren. Der Coronavirus-Ausbruch beschleunige hier ebenfalls das Umdenken: Zum Schutz des Kassenpersonals würden viele Geschäfte ihre Kunden inzwischen ausdrücklich dazu auffordern, bargeld- und kontaktlose Zahlungsoptionen zu nutzen.Zahlungsabwickler wie Wirecard würden seit Jahren von der Digitalisierung von Bezahlvorgängen ud dem anhaltenden Trend zum Online-Shopping profitieren. Mit Blick auf die operative Entwicklung gebe sich der DAX-Konzern bislang entsprechend gelassen. Erst in der Vorwoche seien die EBITDA-Ziele für das Jahr 2020 noch einmal explizit bestätigt worden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link