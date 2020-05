Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

84,82 EUR +3,11% (07.05.2020, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

84,68 EUR +2,65% (07.05.2020, 12:17)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.05.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Der Druck auf Markus Braun wird immer größer - AktienanalyseIn der vergangenen Woche wurde der Sonderprüfungsbericht zu den Bilanzen von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) durch KPMG veröffentlicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Quittung der Börsianer sei eindeutig ausgefallen: Nach einem kurzen Sprung auf 135 Euro sei der Titel auf rund 85 Euro abgeschmiert - ein Minus von gut 35 Prozent.Auch Analysten hätten an Wirecard kaum ein gutes Haar gelassen. Nach der Prüfung durch KPMG hätten sich neue Fragen ergeben, habe etwa die britische Investmentbank HSBC geschrieben. Es werde dauern, bis die Bedenken zerstreut und neues Vertrauen in den Zahlungsabwickler aufgebaut sei. Daher sei Wirecard von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 210 auf 105 Euro gesenkt worden. Das komme fast einer Verkaufsempfehlung gleich. Oddo BHF meine, Wirecard zu covern sei nun noch mehr zu einer Herumraterei geworden. Aktuell gebe es mit einem Investment wohl eher nichts zu gewinnen. Die Herabstufung von "buy" auf "neutral" mit von 150 auf 105 Euro gesenktem Kursziel mute da fast noch wohlwollend an.Analyst Adam Wood von der US-Investmentbank Morgan Stanley hingegen wolle gar kein Kursziel mehr für die Aktien nennen. Der Sonderprüfbericht habe keine eindeutigen Resultate geliefert. Daher sowie wegen der Verschiebung der Bilanzvorlage für 2019 habe er keine Grundlage für verlässliche Prognosen. Das Bankhaus Lampe und die DZ BANK hätten sogar gleich die gesamte Bewertung der Wirecard-Aktie erst einmal ausgesetzt.Short-Investments bleiben erste Wahl, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: