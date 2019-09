Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

153,30 EUR -0,94% (10.09.2019, 09:06)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

156,90 EUR (09.09.2019)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (10.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Die Aktie von Wirecard habe in der vergangenen Woche wieder spürbar zugelegt und dabei einige wichtige Widerstände im Chart überwunden. Ein zurückhaltender Analystenkommentar sorge nun allerdings für Verunsicherung bei einigen Anlegern. Drohe nun ein Dämpfer für die jüngste Erholung?Die US-Investmentbank J.P. Morgan habe die Wirecard-Aktie am Montag in die Bewertung aufgenommen. Die Papiere des Bezahldienstleisters seien günstig zu haben, so Analyst Sandeep Deshpande. Bis sie den deutlichen Abschlag gegenüber anderen Branchenwerten aufgeholt hätten, sei es aber ein langer Prozess, der sich noch über mehrere Jahre erstrecken dürfte. Seine Ersteinschätzung für die Aktie laute daher "neutral" mit einem fairen Wert von 165 Euro, was vom Schlusskurs am Montag nur noch gute 5% Kurspotenzial entspreche. Damit sei der Experte zurückhaltender als die große Mehrheit der 31 Analysten, die Wirecard covern würden.Nach Daten von "Bloomberg" würden aktuell 23 Analysten den Kauf der Aktie empfehlen. Dem stünden vier Halte- und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber. Auf 12-Monats-Sicht liege das Konsensziel mit 190,52 Euro rund 21% über dem aktuellen Kursniveau. Die größten Bullen unter den Analysten würden der Aktie aber sogar einen Anstieg auf 230 oder gar 240 Euro zutrauen.Bereits am Montag sei die Aktie nach anfänglichen Kursgewinnen ins Minus gerutscht und schließlich moderat schwächer aus dem Handel gegangen. Am Dienstagmorgen deute sich aber bereits eine Stabilisierung an. Im vorbörslichen Handel bei Tradegate notiere die Wirecard-Aktie nahezu unverändert.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" hält daher an seiner Kaufempfehlung für die Papiere des Zahlungsspezialisten fest. (Analyse vom 10.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link