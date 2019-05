Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

139,40 EUR +0,50% (16.05.2019, 13:08)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

138,80 EUR +0,29% (16.05.2019, 13:23)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Chinesische Touristen würden auf ihren Reisen als äußerst spendabel gelten. Besonders locker sitze das Geld, wenn sie beim Shoppen auch heimische Bezahldienste wie Alipay oder WeChat Pay nutzen könnten. Die Payment-Plattform von Wirecard mache das möglich - und immer mehr europäische Händler würden darauf zurückgreifen.So habe die französische Kaufhauskette Printemps nun die Zusammenarbeit mit Wirecard erweitert. Die Wirecard WeChat Pay-Lösung sei an mehreren Printemps-Standorten in ganz Frankreich implementiert und ausgeweitet worden, heiße es in einer Unternehmensmitteilung.Besonders im Fokus stehe dabei das Stammhaus im Zentrum von Paris. Pünktlich zur Hauptreisezeit vieler Chinesen über die chinesischen Feiertage im Mai laufe dort aktuelle eine WeChat-Pay-Kampagne mit Sonderrabatten und In-App-Angeboten.Chinesische Reisende seien sowohl für Händler, als auch für Wirecard eine lukrative Zielgruppe: Nach Daten des Zahlungsabwicklers würden Touristen aus China in Kaufhäusern im Schnitt 810 Euro pro Transaktion ausgeben. Für die Abwicklung kassiere Wirecard dabei einen gewissen Prozentsatz der Transaktionssumme als Gebühr.Der Wirecard-Aktie liefere die Meldung zunächst keine Impulse. Im durchwachsenen Gesamtmarkt trete sie am Donnerstagvormittag kaum verändert auf der Stelle. "Der Aktionär" setze im Aktien-Musterdepot kurzfristig auf einen Sprung über den charttechnischen Widerstand im Bereich von 140 Euro und ein frisches Kaufsignal durch die Rückeroberung der 200-Tage-Linie bei 145,36 Euro. Das Kursziel von 200 Euro signalisiert auf 12-Monats-Sicht sogar Potenzial für neue Höchststände, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Wirecard-Aktie. (Analyse vom 16.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: