Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (11.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Für langjährige Aktionäre habe sich Wirecard zum Alptraum entwickelt: Der milliardenschwere Bilanzskandal habe zu einem 99-prozentigen Kursrutsch und zur Insolvenz des Zahlungsabwicklers geführt. Für einige erweise sich die spektakuläre Pleite aber auch als Glücksfall.Das australische Fintech-Unternehmen Change Financial schnappe sich im Zuge der Zerschlagung von Wirecard zwei Tochterunternehmen des früheren DAX-Konzerns: Wirecard New Zealand und Wirecard Australia. Man habe bereits eine verbindliche Vereinbarung darüber unterzeichnet, heiße es in einer Unternehmenspräsentation.Die Aktie von Change Financial sei daraufhin in der Spitze mehr als 50 Prozent explodiert und letztlich rund 35 Prozent höher aus dem Handel gegangen.Der Kurssprung komme nicht von ungefähr: Durch die geplante Übernahme gewinne Change auf einen Schlag 120 neue Kunden in 36 Ländern. Zudem könne das Fintech sein Payment-Geschäft dadurch um fünf Kartenzahlungsnetzwerke, zusätzliche Währungen und neue Produkte wie virtuelle Kredit- und Debit-Karten erweitern, heiße es in der Präsentation.Bei den Wirecard-Gläubigern dürfte die Meldung über den geplanten Verkauf dagegen für weniger Begeisterung sorgen. Angesichts der Verbindlichkeiten in Höhe von 3,2 Milliarden Euro würden die 4,7 Millionen Euro für die beiden Tochtergesellschaften wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen.Die Wirecard-Aktie sei seit der Insolvenz ohnehin fest in Zocker-Hand und inzwischen auf Pennystock-Niveau angelangt.Längerfristig orientierte Anleger sollten die Papiere meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link