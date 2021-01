Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, NASDAQ OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (28.01.2021/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Bafin zeigt Mitarbeiter wegen mutmaßlichem Insiderhandel an - AktiennewsDie Aufsichtsbehörde muss wegen ihrer unrühmlichen Rolle im Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, NASDAQ OTC-Symbol: WRCDF)-Skandal massiv Kritik einstecken, so die Experten von "FONDS professionell".Die Finanzaufsicht Bafin habe gestern (27. Januar) nach eigenen Angaben einen Mitarbeiter der wegen des Verdachts des Insiderhandels bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart angezeigt. Der Beschäftige habe am 17. Juni vergangenen Jahres strukturierte Produkte mit der Wirecard-Aktie als Basiswert verkauft - einen Tag, bevor der damalige Dax-Konzern habe bekannt geben müssen, dass in seinen Bilanzen insgesamt 1,9 Milliarden Euro gefehlt hätten. Kurz darauf habe der Zahlungsdienstleister Insolvenz anmelden müssen. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen Betrugsverdacht.Die Aufsichtsbehörde habe den Vorgang im Rahmen einer Sonderauswertung entdeckt und die Person sofort freigestellt sowie ein Disziplinarverfahren eröffnet. Ende November sei bereits bekannt geworden, dass die Bafin sich von einem Mitarbeiter getrennt habe, weil er private Transaktionen mit der Wirecard-Aktie zu spät gemeldet habe. Damals habe es noch geheißen, dass sich die Person sowie drei andere, deren Aktiengeschäfte die Behörde genauer unter die Lupe genommen habe, kein Insiderwissen zunutze gemacht habe. Ob es sich bei dieser entlassenen Person um dieselbe handle, die nun angezeigt worden sei, sei nicht bekannt.Die Aufsichtsbehörde sei im Zuge der Aufklärung des Bilanzskandals bei Wirecard massiv kritisiert worden, dass sie ihre Kontrollmöglichkeiten nicht genutzt habe. Auch die EU-Finanzaufsicht ESMA habe ihrem deutschen Pendant nach einer Sonderprüfung etliche Defizite und Versäumnisse vorgeworfen. Sie habe unter anderem die Intransparenz über den Aktienbesitz der Bafin-Mitarbeiter angeprangert."Endlich geht die Bafin gegen möglichen Insiderhandel bei ihren eigenen Leuten konsequent vor. Das ist gut und richtig", kommentiere Gerhard Schick, Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende und einer der größten Bafin-Kritiker die Meldung. "Aber wenn eine Behördenleitung immer erst massiven öffentlichen Druck braucht, um das Richtige zu tun, dann taugt sie nichts. Deswegen muss Olaf Scholz endlich durchgreifen, die Finanzaufsicht neu aufstellen und die Behördenspitze in Person von Felix Hufeld und Elisabeth Roegele austauschen."Börsenplätze Wirecard-Aktie: