Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

82,58 EUR -1,10% (15.05.2020, 12:57)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.An der Wirecard-Aktie hätten in den letzten Wochen v.a. Leerverkäufer Freude gehabt: Seit Ende April sei der Kurs im Tief um rund 40% eingeknickt und notiere aktuell nur knapp über dem Krisentief von rund 80 Euro. Die Finanzaufsicht BaFin sehe diesbezüglich jedoch keinen Handlungsbedarf. "Wir planen aktuell kein Leerverkaufsverbot bei Wirecard", habe eine BaFin-Sprecherin am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. "Hohe Netto-Leerverkaufspositionen allein sind kein Grund dafür." Anfang 2019 habe die BaFin Wetten auf Kursverluste der Wirecard-Aktien für zwei Monate verboten - und sich damit viel Kritik eingehandelt.Der Behörde sei u.a. vorgeworfen worden, sie schlage sich einseitig auf die Seite des Aschheimer Unternehmens. Die BaFin verteidige ihr Vorgehen. Sie habe Hinweise auf Marktmanipulation gesehen und hätte dagegen vorgehen müssen, damit das Vertrauen in die Finanzmärkte nicht erschüttert werde.Wirecard komme seit Monaten nicht zur Ruhe, stattdessen würden immer neue Fragen auftauchen. Das spiegele sich auch im Aktienkurs, wo eine spürbare Erholung weiterhin auf sich warten lasse. "Der Aktionär" ziehe daher die Notbremse und streiche die Wirecard-Aktie von der Empfehlungsliste, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:82,47 EUR -1,06% (15.05.2020, 12:42)