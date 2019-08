ISIN Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Starke Quartalszahlen, abgeschlossene Rechtsstreitigkeiten in Indien und etliche neue Kooperationen, doch die Wirecard-Aktie stecke weiterhin im Seitwärtstrend fest. Es dürfte wohl an der allgemein angespannten Marktsituation liegen, dass das Papier des Aschheimer Unternehemns sich nicht aus der aktuellen Dreiecks-Formation befreien könne. Ein Ausbruch, egal in welche Richtung, dürfte allerdings den weiteren Trend vorgeben.Fundamental sehe es für die Wirecard-Aktie momentan vielversprechend aus. Charttechnisch sollte die Auflösung des Dreiecks abgewartet werden. "Der Aktionär" bleibe weiterhin bei seiner positiven Einschätzung zur Wirecard-Aktie. Das Kursziel liege bei 200 Euro und der Stopp sollte bei 110 Euro platziert wreden, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:142,05 EUR -1,87% (28.08.2019, 15:18)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:141,70 EUR -1,73% (28.08.2019, 15:34)