Auch beim Koalitionspartner kämen Scholz' Pläne nicht gut an. CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach habe die Reform als "völlig unzureichend" bewertet. Vor allem müsse die Finanzaufsicht unabhängiger werden - dazu aber sage Scholz überhaupt nichts, habe er kritisiert. Der Vizekanzler dagegen präsentiere nur monatealte Überschriften. "Scholz täuscht wieder einmal Tatkraft vor, wo Stillstand herrscht", habe er betont.



Fakt sei: Im Fall Wirecard habe die deutsche Finanzaufsicht auf ganzer Linie versagt. Als zuständiger Minister habe auch Olaf Scholz keine gute Figur gemacht. Er müsse nun in die Offensive gehen, ehe ihm die Angelegenheit selbst auf die Füße falle. Für die Anleger bleibe zu hoffen, dass derartige Skandale durch eine Reform der BaFin in Zukunft verhindert werden können. Bei Wirecard selbst ist derweil längst Hopfen und Malz verloren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)



Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (03.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aufarbeitung des milliardenschweren Betrugsskandals bei Wirecard schreite voran und offenbare allerorts Verfehlungen. Auch bei der Finanzaufsicht BaFin seien deshalb in der Vorwoche Köpfe gerollt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz wolle die Behörde nun reformieren, doch die Zweifel seien groß.Im milliardenschweren Betrugsskandal beim früheren Börsenliebling Wirecard hätten die Aufsichtsbehörden Fehler gemacht - das habe inzwischen auch Finanzminister Olaf Scholz eingeräumt. Jetzt kremple der SPD-Politiker die Finanzaufsicht BaFin um: neue Chefetage, mehr Fachwissen, straffere Strukturen. "Ich will eine Finanzaufsicht mit Biss, ich will eine harte Kontrolle der Finanzmärkte", habe der Vizekanzler am Dienstag angekündigt.In der vergangenen Woche hätten bereits BaFin-Chef Felix Hufeld und Vizechefin Elisabeth Roegele den Hut genommen - nur wenige Tage nachdem die Bafin den Verdacht geäußert habe, ein Mitarbeiter könnte dank Insiderwissen mit Wirecard-Papieren Geschäfte gemacht haben. Generell sei der Fall Wirecard für die BaFin nicht ideal gelaufen, habe Hufeld zuvor bereits eingeräumt. "Wir sind nicht effektiv genug gewesen, um zu verhindern, dass so etwas passiert."Weder der Finanzaufsicht noch den Wirtschaftsprüfern von EY sei der mutmaßliche jahrelange Milliardenbetrug von Wirecard aufgefallen. Inzwischen habe der insolvente frühere DAX-Konzern Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt, nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft könnte der tatsächliche Schaden noch viel größer sein.Finanzstaatssekretär Jörg Kukies habe eingeräumt: "Es ist unbestritten, dass Fehler gemacht wurden." Ein Wechsel an der Spitze der Behörde allein sei der Bundesregierung daher nicht genug - eine Beratungsfirma habe grundlegende Schwächen in der Struktur der BaFin aufgedeckt.Scholz wolle vor allem für mehr Fachkompetenz sorgen. Die BaFin solle mit Experten für Wirtschaftsprüfung und Bilanzanalyse verstärkt werden. Sie müsse künftig auf Augenhöhe mit Bilanzrechtsexperten agieren können, habe Kukies gesagt. Bislang gebe es lediglich fünf Mitarbeiter mit Wirtschaftsprüferexamen, wie aus der Antwort auf eine Anfrage des Linken-Finanzpolitikers Fabio De Masi hervorgehe. "Man fragt sich daher, wie die Arbeit bisher erledigt wurde", habe De Masi betont.Um selbst Sonderprüfungen durchführen zu können, solle die Bafin zudem eine Taskforce mit besonders ausgebildeten Spezialisten bekommen, eine Art schnelle Eingreiftruppe bei Verdachtsfällen. De Masi habe betont, nötig sei "eine echte forensische Elitetruppe mit Spitzengehältern" und moderne Technologie wie künstliche Intelligenz.Auch Hinweise von Analysten, Shortsellern und Journalisten auf mögliche Unregelmäßigkeiten in Unternehmen sollten künftig ernster genommen werden. Wertvolle Erkenntnisse von Whistleblowern sollten "systematisch erfasst und ausgewertet werden", habe es im Finanzministerium geheißen. Auch das sei im Fall Wirecard schief gegangen, wo es schon Jahre vor Auffliegen des Skandals immer wieder Hinweise gegeben habe, dass bei dem Unternehmen nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sei."Die geplante Reform macht die Aufsicht schlagkräftiger, straffer und wirksamer", habe Scholz angekündigt. Schnelle personelle Wechsel werde es dagegen kaum geben. Hufeld und Roegele würden tatsächlich erst im Frühjahr ausscheiden. Zur Nachfolge habe sich Scholz zunächst nicht konkret geäußert, habe aber betont: "Entscheidungsprozesse auf Leitungsebene müssen effizienter und effektiver getroffen werden." Es werde jetzt weltweit nach der besten Führung für die BaFin gesucht.Danyal Bayaz, Finanzpolitiker der Grünen, habe gefordert, dass der Bundestag an dieser Suche beteiligt werde. "Diese personelle Entscheidung muss sitzen, da können wir uns keinen Fehlgriff leisten", habe er gesagt. Die neue Spitze müsse fachliche Kompetenz und Erfahrung mitbringen, aber auch einen dringend notwendigen Kulturwandel bei der Bafin einleiten. FDP-Fraktionsvize Florian Toncar habe einen Experten aus dem Ausland vorgeschlagen. De Masi habe kritisiert, die gesamte Reform greife zu kurz. "Olaf Scholz backt kleine Brötchen", habe er kritisiert. Wenn die BaFin eine Elitetruppe werden solle, müsse auch deutlich mehr Geld eingeplant werden.