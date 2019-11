Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

121,05 EUR -1,18% (06.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

120,65 EUR -3,21% (06.11.2019, 18:05)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Starkes Wachstum seit Jahresbeginn und eine neue Ergebnisprognose für das kommende Geschäftsjahr hätten der Wirecard-Aktie am Mittwoch zunächst keine neuen Impulse geliefert. Daran könnten auch die Äußerungen von CEO Markus Braun und Finanzvorstand Alexander von Knoop beim anschließenden Analysten-Call nichts ändern. Dort habe der Wirecard-Chef die zuvor bestätigte Ergebnisprognose für das laufende Jahr noch einmal präzisiert. Nach seinen Worten könne das operative Ergebnis (EBITDA) knapp über der Mitte der angepeilten Spanne von 765 bis 815 Mio. Euro landen.Auch die wiederkehrenden Zweifel an der Bilanzierung und die deshalb eingeleitete Sonderprüfung seien bei der Telefonkonferenz thematisiert worden. Man habe die Vorwürfe aus dem letzten Artikel der "Financial Times" (FT) von Mitte Oktober geprüft und könne sie als unbegründet zurückweisen. Außerdem habe Braun die Korrektheit sämtlicher Finanzberichte seit dem Jahr 2016 bestätigt. Mit der unabhängigen Prüfung durch KPMG, die nach Unternehmensangaben bereits angelaufen sei, wolle man das Thema "nun wirklich zu einem Ende bringen", so der CEO.Speziell hinsichtlich der Prognosen hätten sich einige Anleger und Analysten wohl mehr erhofft. Hinzu komme die schwelende Auseinandersetzung mit der FT, die einer nachhaltigen Erholung der Wirecard-Aktie bislang im Weg stehe. Angesichts der großen Unsicherheit rate "Der Aktionär" derzeit vom Einstieg bei Wirecard ab, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: