Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

158,35 EUR +0,54% (09.09.2019, 10:10)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

158,50 EUR +0,63% (09.09.2019, 10:25)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (09.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Wirecard-Chef Markus Braun sehe ganz besonders in Asien gewaltiges Wachstumspotenzial für sein Unternehmen. Kaum verwunderlich also, dass der Zahlungsabwickler sein Engagement in dieser Region weiter ausbaue.Am Montagmorgen hätten Wirecard und die malaysische Affin Bank Berhad (Affinbank) eine Erweiterung ihrer bestehenden Zusammenarbeit verkündet. Ziel sei es, eine mit Hilfe der Wirecard-Plattform eine komplette Internet-Banking-Lösung bei der Affinbank zu implementieren.Das Institut wolle dadurch Kundenwachstum und -bindung steigern - schließlich würden nach Unternehmensangaben rund 77 Prozent in der Region Asien-Pazifik ihre Bankgeschäfte am liebsten digital erledigen.Im B2C-Bereich würden Wirecard und Affinbank bereits seit 2017 zusammenarbeiten, etwa bei E-Commerce und mobilen Zahlungsdiensten sowie der Abwicklungen von Online- und Point-of-Sale-Zahlungen.Angesichts der jüngsten Belebung im Chart und des anhaltend positiven Newsflows hält "Der Aktionär" an seiner positiven Einschätzung für Wirecard fest. Die Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 200 Euro gilt auch weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: