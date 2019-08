Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

140,20 EUR -1,44% (13.08.2019, 10:57)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

139,45 EUR -1,41% (13.08.2019, 11:12)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im durchwachsenen Gesamtmarkt gehe es für die Aktie von Wirecard am Dienstagvormittag zunächst weiter nach unten. Mit einem Minus von rund zwei Prozent sei sie nun an einer wichtigen charttechnischen Unterstützung angelangt. Eine Marke, die Anleger jetzt im Auge behalten sollten.Die Wirecard-Aktie habe sich am Vormittag der Marke von 140 Euro angenähert und diese zeitweise sogar unterschritten. In diesem Bereich verlaufe eine charttechnische Unterstützung, die gleichzeitig die untere Begrenzung des seit Anfang Juni gültigen Seitwärtstrends darstelle.Aus charttechnischer Sicht komme dieser Marke daher besondere Bedeutung zu - zumal sie das letzte große Bollwerk vor der 200-Tage-Linie bilde. Diese verlaufe aktuell bei 136,37 Euro und sollte möglichst nicht wieder unterschritten werden. Dies wäre ein technisches Verkaufssignal und könnte den Druck auf den Kurs zusätzlich erhöhen.Noch gebe es für Wirecard-Aktionäre aber keinen Grund, die Flucht anzutreten. In den vergangenen Wochen habe sich die Marke von 140 Euro widerholt als solide Unterstützung bewährt. Rückfälle unter diese Linie seien nur kurzfristig gewesen und hätten meist im Tagesverlauf wieder aufgeholt werden können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: