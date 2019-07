Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

152,10 EUR +0,90% (23.07.2019, 10:18)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

152,20 EUR +0,79% (23.07.2019, 10:33)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (23.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Auch wenn derzeit die jüngsten Entwicklungen in der Dauerfehde mit der "Financial Times" (FT) im Vordergrund stünden, arbeite Wirecard unermüdlich am Ausbau des Kundenportfolios. Dabei sei dem Zahlungsabwickler nun ein weiterer lukrativer Großkunde ins Netz gegangen.Wirecard werde künftig alle Kartenzahlungen mit Visa, Mastercard und Maestro für Royal Air Maroc abwickeln - sowohl beim Ticket-Kauf im Internet als auch bei Buchungen über Reisebüros. Die Kooperation verspreche Potenzial, denn die marokkanische Airline gehöre nach Unternehmensangaben zu den am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften in Afrika.Royal Air Maroc habe im vergangenen Jahr rund 7,4 Millionen Passagiere befördert und samt Tochtergesellschaften einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Bei durchschnittlich 245 Verbindungen pro Tag fliege die Airline Ziele in Afrika, Europa, Nord- und Südamerika sowie im Nahen Osten an. Künftig solle das Angebot um Flüge nach Asien erweitert werden.Darüber hinaus werde Royal Air Maroc im kommenden Jahr Mitglied der Oneworld-Alliance werden, der unter anderem auch American Airlines, British Airways oder Qatar Airways angehören würden.Unterstützt vom positiven Newsflow habe die Wirecard-Aktie zu Wochenbeginn an die satten Gewinne vom Freitag angeknüpft. Auch am Dienstagmorgen gehe es für den DAX-Titel weiter bergauf. Inwieweit sich die zahlreichen Kooperationsvereinbarungen der vergangenen Monate auch in der Bilanz des Zahlungsabwicklers niederschlagen würden, würden die Halbjahreszahlen am 7. August zeigen.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt im Vorfeld bei der Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 23.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link