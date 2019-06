Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Aschheimer E-Payment-Spezialisten Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).In einem Interview mit "Bloomberg TV" habe Wirecard-Chef Markus Braun Mitte Juni angekündigt, sich künftig besonders auf organisches Wachstum und den wichtigen asiatischen Wachstumsmarkt konzentrieren zu wollen. Dieser Ankündigung lasse der Zahlungsabwickler nun Taten folgen: Am Freitag sei ein Ausbau des Engagements auf den Philippinen verkündet worden.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, werde das Angebot an Bezahlprodukten in dem südostasiatischen Land ausgebaut und der bargeldlose Zahlungsverkehr dort weiter vorangetrieben. Geplant sei demnach die Ausgabe sogenannter Payout-Cards. Mit diesen Auszahlungskarten könnten die Nutzer auch ohne Bankkonto online und im Laden bezahlen und sogar Bargeld am Automaten abheben.Die von Wirecard über die neue lokale e-Money Lizenz ausgegebenen Karten sollten in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen und würden sich unter anderem an Behörden, Kunden aus dem öffentlichen Bereich sowie Unternehmen richten."Die Einführung der Bezahllösung von Wirecard auf den Philippinen verhilft unseren Kunden nicht nur zu mehr Effizienz, sondern auch dazu, bargeldlose Zahlungen an mehr Privatpersonen zu ermöglichen", habe Arne Matthias, Executive Vice President Division Issuing bei Wirecard, gesagt.In den USA habe Wirecard bereits positive Erfahrungen mit Payout-Karten gemacht und gelte dort als führender Anbieter entsprechender Lösungen, speziell im Telekom- und Kabelbereich. Das Angebot nun auch auf die Philippinen zu erweitern, erscheine nur folgerichtig - schließlich nehme der bargeldlose Zahlungsverkehr dort gerade Fahrt auf. Wirecard zitiere dabei aus einer aktuellen Studie des Kreditkartenkonzerns Visa, wonach fünf von zehn Filipinos gut ohne Bargeld auskämen.Die Anleger beeindrucke das allerdings ebenso wenig wie der Rückzug von Shortseller Crispin Odey. Die Wirecard-Aktie trete am Freitagvormittag auf der Stelle.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt aber dennoch optimistisch gestimmt und bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 200,00 Euro. (Analyse vom 28.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link