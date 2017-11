Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (21.11.2017/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe."The trend ist your friend - until the end when it bends!" Das zweifelsohne bekannteste Zitat zur Technischen Analyse bilde die ideale Einleitung für die Analyse der Wirecard-Aktie, denn die jüngste Kursentwicklung liefere einige Indizien, dass der Trendbruch und damit das Ende der Aufwärtsbewegung noch nicht gekommen sei. So habe das Papier eine drohende "Inselumkehr" zeitnah negiert, wobei sich zuvor die 38-Tages-Linie (akt. bei 81,66 EUR) als tragfähige Unterstützung erwiesen habe. Jüngst sei dann mit einem Aufwärtsgap (85,44 EUR zu 85,55 EUR) sogar der Sprung auf ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 86,81 EUR gelungen. Gleichzeitig sei damit eine Wimpelformation nach oben aufgelöst worden.Die beschriebene Entwicklung finde auch im Verlauf des trendfolgenden MACD ihren Niederschlag, der wieder "long" positioniert sei, und auch die Relative Stärke (Levy) sorge weiter für Rückenwind. Im "uncharted territory" jenseits des alten Rekordstandes würden sich aus zwei Fibonacci-Projektionen der jüngsten Verschnaufpause die nächsten Anlaufziele bei 89,60 EUR bzw. 91,33 EUR ergeben.Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:88,02 EUR +0,10% (21.11.2017, 09:40)