Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (26.04.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Zahlungsabwickler habe am Donnerstag vorläufige Q1-Zahlen präsentiert und die Erwartungen der Analysten dabei leicht übertroffen. Unterstützt vom anhaltenden Boom beim Online-Shopping und dem Trend hin zur Digitalisierung von Zahlungsprozessen sei das Unternehmen zwischen Januar und März erneut kräftig gewachsen. Nach dem positiven Startquartal erwarte der Vorstand ein starkes Geschäftsjahr 2018. Die erst Mitte April angehobene Prognose habe Wirecard bestätigt.Nach der Konsolidierung zu Jahresbeginn habe der TecDAX-Titel zwischenzeitlich wieder den Vorwärtsgang eingelegt und erst kürzlich bei 111,80 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Nach einem kurzen Rücksetzer stehe der Kurs nun vor dem erneuten Sprung über diese Marke - und damit vor einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends.Bereits engagierte Anleger sollten die Gewinne bei der Wirecard-Aktie laufen lassen. Mutige Neueinsteiger können das bevorstehende Kaufsignal für den Aufbau einer kleinen Trading-Position nutzen und auf Anschlussgewinne spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: