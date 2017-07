Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

64,95 EUR -0,46% (13.07.2017, 11:14)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

646,959 EUR -1,05% (13.07.2017, 11:29)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (13.07.2017/ac/a/t)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wo Rauch sei, da sei bekanntlich meistens auch Feuer, womit einige Analysten natürlich gleich einmal Wirecard als nächsten Übernahmekandidaten auf den Präsentierteller schieben würden. Das könnte schneller gehen, als man denke, denn das Tempo, in dem sich die Welt derzeit in Richtung bargeldlosen Zahlungsverkehr verändere, sei atemberaubend und kaum zu bremsen. Kein Wunder also, dass Wirecard die Gewinnprognose angepasst habe. Beim Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen gehe der künftige "DAX-Kandidat" (Börsenwert schon 8 Mrd. Euro!) jetzt von 392 bis 406 Mio. Euro aus, nachdem der Zielkorridor zuvor bei 382 bis 400 Mio. Euro gelegen habe.Wirecard begründe die Prognoseerhöhung ganz schlicht mit einer "starken operativen Geschäftsentwicklung". Und wenn man die jüngsten Meldungen mit ins Kalkül ziehe, dürfte auch diese Prognose zu konservativ sein. So bringe Wirecard WeChat Pay von Tencent nach Europa. Tencent gehöre zu den ganz großen Internetplayern in China. WeChat sei quasi das WhatsApp in China und erfreue sich aktuell über rund 600 Mio. Kunden und damit fast 40% des chinesischen Mobile Payment Marktes. Wirecard wolle mit WeChat Pay vor allem chinesischen Touristen gerecht werden und integriere die Bezahllösung in die Kassensysteme europäischer Einzelhändler, die auf die Kaufkraft chinesischer Touristen setzen würden - und das seien nicht wenige. Die Durchschnittsausgaben chinesischer Touristen würden aktuell übrigens bei 3.000 Euro pro Person liegen. Bezahlt werde von den Chinesen meist nicht per Karte, sondern per Mobile Payment und somit per QR-Code. Wirecard sei dabei einer der ersten Partner, der WeChat Pay in Europa anbiete.Der Online-Bezahldienste-Anbieter Wirecard habe zuletzt Top-Meldungen am Fließband geliefert und die Aktie sei in diesem Zuge von Allzeithoch zu Allzeithoch geklettert.Börsenplätze Wirecard-Aktie: