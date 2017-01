Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (17.01.2017/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Dynamische Kurszuwächse möglich! ChartanalyseInnerhalb des langfristigen Aufwärtstrendkanals erreichte das Papier von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in 2015 ein bisheriges Jahreshoch von 48,96 Euro und schlug anschließend eine Seitwärtskonsolidierung ein, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zu Beginn des letzten Jahres sei die Wirecard-Aktie jedoch extrem weit runter gerauscht und habe auf ein Verlaufstief von 29,40 Euro im ersten Quartal zurückgesetzt. Zwar sei anschließend eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung zurück auf das Niveau von 47,20 Euro gestartet, jedoch habe der Zahlungsdienstleister das abgelaufene Jahr mit einem dicken Kursabschlag beendet.Innerhalb des kurzfristigen Abwärtstrendkanals seit Anfang November 2016 sei jedoch sukzessive Besserung zu erkennen, die zu Beginn dieser Handelswoche einen Test der oberen Trendkanalbegrenzung erlaubt habe zu vollziehen - ein Ausbruch darüber dürfte ein potenzielles Kaufsignal etablieren und weitere Gewinne sichern.Für ein nachhaltiges Kaufsignal in dem Wertpapier von Wirecard sollte der Wert mindestens über die Vorwochenhochs von 43,11 Euro zulegen, erst dann werde ein größeres Kaufsignal wahrscheinlich und dürfte zunächst bis zu den Novemberhochs bei 45,37 Euro aufwärts führen. Darüber sollte es ziemlich schnell in Richtung 47,20 Euro und 48,96 Euro weiter aufwärts gehen.Börsenplätze Wirecard-Aktie: