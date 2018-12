Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im freundlicheren Marktumfeld könne das Wertpapier heute kräftig zulegen. Es schiebe sich mit großem Abstand an die DAX-Spitze. In Anbetracht der volatilen Kursentwicklung in den letzten Wochen sollten sich Investoren vor allzu großer Euphorie hüten.Zu oft habe der Aktienkurs in der jüngeren Vergangenheit kräftig angezogen, um die Gewinne kurz darauf wieder vollständig abzugeben. Alleine zu Beginn dieser Woche sei der Kurs zunächst bis Dienstagvormittag auf 142,30 Euro geklettert und anschließend am Donnerstag wieder bis auf 128 Euro gesunken - ein Einbruch um rund 10%. Dank der erneuten Erholung am heutigen Freitag notiere der Titel auf Sicht von sieben Tagen jedoch fast unverändert.Seit sich die Korrektur der Aktie Mitte November noch einmal verschärft habe, habe es immer wieder kurzfristige Erholungsversuche gegeben. Ein nachhaltiger Sprung zurück über die 200-Tage-Linie und die langfristige Aufwärtstrendlinie im Bereich von 144 Euro sei dabei jedoch nicht gelungen.