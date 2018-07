Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (09.07.2018/ac/a/t)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktie: Aufwärtstrend gebrochen - AktienanalyseIndex-Experten gehen davon aus, dass Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in den DAX aufsteigen könnte, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des Zahlungsabwicklers könnte im September bereits zu den Top-30-Werten am deutschen Aktienmarkt gehören. Gemessen am Börsenumsatz und Börsenwert der frei handelbaren Aktien sei der Weg für Wirecard bereits heute frei. Beim zuletzt genannten Kriterium lasse das Unternehmen aktuell im DAX enthaltene Konzerne wie RWE, Lufthansa oder Merck hinter sich. Das liege unter anderem daran, dass sich 90 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden würden. Bei Wirecard sei der Anteil der frei handelbaren Aktien dadurch höher als beispielsweise bei thyssenkrupp oder HeidelbergCement.Ausscheiden aus dem Index würde aktuell die Aktie der Commerzbank. Beim Börsenwert an vorletzter Stelle zu finden sei derzeit Beiersdorf. Falls Wirecard Ende August die Kriterien weiterhin erfülle, könnte die Aktie zum 24. September bereits in den DAX aufsteigen. Aus technischer Sicht habe die Aktie nach einem Anstieg bis 158,10 Euro in den letzten Wochen die zuvor steil steigende Tendenz mit einem Rücksetzer bis auf ein Intradaytief bei 128,80 Euro konsolidiert. Um 135 Euro habe sich die Aktie stabilisiert und sei in den letzten Tagen im zwischen 139,50 und 171,30 Euro bestehenden Aufwärtstrend angestiegen. Der mögliche DAX-Aufstieg könnte zusätzliche Fantasie freisetzen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.07.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:145,4099 EUR +1,12% (09.07.2018, 11:40)