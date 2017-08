Kursziel

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 82,00 Kaufen Goldman Sachs Mohammed Moawalla 11.08.2017 80,00 Overweight Barclays Capital /td> Gerardus Vos 09.08.2017 84,00 Buy Baader Bank Knut Woller 02.08.2017 85,00 Buy Hauck & Aufhäuser Lars Dannenberg 27.07.2017 80,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 24.07.2017 64,00 Hold Deutsche Bank Johannes Schaller 24.07.2017 - Halten DZ BANK Harald Heider 13.07.2017 80,00 Buy Commerzbank Heike Pauls 13.08.2017 68,00 Halten Independent Research Markus Friebel 12.07.2017 75,00 Buy HSBC Antonin Baudry 06.07.2017 53,00 Neutral Credit Suisse Charles Brennan 27.06.2017 58,00 Buy Berenberg Bank Jean Beaubois 24.05.2017 53,00 Neutral BNP Paribas Alexandre Faure 19.05.2017 68,00 Buy Warburg Research Jochen Reichert 27.04.2017 54,00 Neutral Citigroup Josh Levin 19.04.2017 45,00 Equal-weight Morgan Stanley Andrew Humphrey 07.04.2017

68,57 EUR +0,41% (15.08.2017, 17:35)



68,894 EUR -0,04% (15.08.2017, 22:25)



DE0007472060



747206



WDI



WRCDF



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (16.08.2017/ac/a/t)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der Quartalszahlen zu? 85,00 Euro oder 53,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG wird am 17. August ihre endgültigen Zahlen für das 2. Quartal 2017 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, hat Knut Woller von der Baader Bank das Kursziel von 70 auf 84 Euro angehoben und die "buy"-Einstufung bestätigt. Der Zahlungsabwickler sei gut positioniert, um vom strukturellen Wachstum der Branche zu profitieren, schrieb Analyst Knut Woller am 2. August in einer Studie. Er habe seine Schätzungen nach den Eckdaten zum zweiten Quartal nach oben angepasst.Die Deutsche Bank hat indes die Einstufung für den Wirecard-Titel auf "hold" mit einem Kursziel in Höhe von 64 Euro belassen. Die Konsolidierungsbewegung am Markt für Bezahlsysteme sei in vollem Gange - und es sei mehr zu erwarten, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Branchenstudie vom 24. Juli. Neben Wirecard seien auch die Konkurrenten Ingenico und Worldline aktiv. Der Zukauf von Bambora durch Ingenico mache zwar einen teuren Eindruck, jener von Digital River durch Wordline finde aber seinen Gefallen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Börsenplätze Wirecard-Aktie: