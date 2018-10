ISIN Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.10.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit einem Handelsumsatz von rund 574,9 Mio. EUR ist der DAX-Aufsteiger Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) im September die mit Abstand beliebteste Aktie an der Tradegate Exchange, so die Deutsche Börse AG.Insgesamt habe der Orderbuchumsatz an der Tradegate Exchange bei 7,4 Mrd. EUR gelegen (Vorjahr: 7,0 Mrd. EUR). Die Tradegate Exchange sei damit nach der Xetra-Plattform der Frankfurter Wertpapierbörse der größte Handelsplatz in Deutschland.Aktien seien mit 6,8 Mrd. EUR die Anlageklasse mit den höchsten Handelsvolumina gewesen. Die höchsten Einzelumsätze nach der Wirecard-Aktie hätten Amazon.com mit 506,5 Mio. EUR, Evotec AG mit 216,4 Mio. EUR sowie Apple mit 194,4 Mio. EUR erzielt.Unter den DAX-Titeln seien auch die Aktien der Bayer AG mit 153,6 Mio. EUR und der Autobauer Volkswagen und Daimler beliebt gewesen. Letztere hätten im September einen Orderbuchumsatz von 146,4 bzw. 130,9 Mio. EUR erzielt.Börsenplätze Wirecard-Aktie:193,35 EUR +1,47% (04.10.2018, 13:25)Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:193,30 EUR +1,23% (04.10.2018, 13:38)