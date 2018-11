Kursziel

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 220,00 Overweight Morgan Stanley Adam Wood 09.11.2018 250,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 02.11.2018 150,00 Underperform Merrill Lynch Adithya Metuku 02.11.2018 136,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 01.11.2018 198,00 Buy Baader Bank Knut Woller 30.10.2018 225,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 30.10.2018 225,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 30.10.2018 220,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 30.10.2018 200,00 Outperform Credit Suisse Charles Brennan 17.10.2018 235,00 Buy HSBC Antonin Baudry 12.10.2018 205,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 11.10.2018 210,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 10.10.2018 225,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 10.10.2018 230,00 Buy Oddo BHF Stephane Houri 10.10.2018 240,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 09.10.2018 190,00 Hold Deutsche Bank - 09.10.2018 190,00 Halten DZ BANK Karsten Oblinger 09.10.2018 230,00 Buy Commerzbank AG Heike Pauls 25.09.2018 265,00 Outperform BNP Paribas Alexandre Faure 07.09.2018



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.11.2018/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der endgültigen Quartalszahlen zu? 265,00 Euro oder 136,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG wird am 14. November die endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2018 präsentieren.Am 30. Oktober 2018 hat der Zahlungsdienstleister die vorläufigen Q3-Zahlen vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Oktober zu entnehmen ist, ist Wirecard im 3. Quartal etwas schneller gewachsen als am Markt erwartet. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 35 Prozent auf 549,2 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 36 Prozent auf 150,1 Millionen Euro geklettert. Die Jahresprognose für das operative Ergebnis habe das Management um Chef Markus Braun bestätigt, es solle nach wie vor zwischen 530 und 560 Millionen Euro landen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der US-Investmentbank Goldman Sachs: Der Titel wurde auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Nach den vorläufigen Kennziffern des Zahlungsabwicklers für das dritte Quartal habe er nur geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am 2. November vorliegenden Studie.Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wirecard nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal von 140 auf 136 Euro gesenkt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen. Der Zahlungsabwickler habe erfreuliche Eckdaten präsentiert und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Markus Friebel in einer Studie vom 1. November. Trotz langfristig sehr guter Wachstumsperspektiven sei die Aktie aber nach wie vor zu teuer und prädestiniert für Gewinnmitnahmen.Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär", stellt sich in einer Aktienanalyse vom 12. November die Frage, ob die Präsentation der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal am Mittwoch (14. Oktober) neue Impulse für die Wirecard-Aktie liefert. Die wichtigsten Eckdaten habe der Zahlungsabwickler bereits Ende Oktober veröffentlicht. Auf Basis vorläufiger Berechnungen sei der Umsatz in den ersten neun Monaten um 42 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro und der operative Gewinn (EBITDA) um 38 Prozent auf rund 396 Millionen gestiegen. Für das laufende vierte Quartal habe der Vorstand dabei eine "starke Geschäftsentwicklung" in Aussicht gestellt und die im August zuletzt erhöhte EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr im Bereich von 530 bis 560 Millionen Euro bestätigt.Einen Großteil dieser Gewinne müsse die Aktie am Montag wieder abgeben - trotz eines positiven Handelsstars am Morgen. Zwar könnten die endgültigen Zahlen und eine etwaige Prognose-Anhebung am Mittwoch für neue Impulse sorgen. "Der Aktionär" bleibt jedoch bei der Einschätzung, dass auf dem aktuellen Niveau schon viel eingepreist ist, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?