Das optimistischste Kursziel der Analysten liege bei 5.100 Punkten. Gleich mehrere Institute, wie UniCredit und BNP Paribas, würden einen Anstieg gegenüber 2021 (4.774 Punkte) um etwa 6,8% erwarten. Laut UniCredit würden besonders Aktienrückkäufe aus den drei großen US-Sektoren Technologie, Finanzen und Gesundheitswesen für die positive Entwicklung verantwortlich sein.



BNY Mellon Wealth Management prophezeie ebenfalls ein solides Jahr und setze das Jahresendziel bei 4.900 bis 5.100 Punkten an. JPMorgan rechne mit einem Kursziel von 5.050 Punkten.



Morgan Stanley gebe sich dagegen bärisch und erwarte fallende Kurse. Das Kursziel liege mit 4.400 Punkten um etwa 8,5% unter dem Schlusskurs von 2021. "Die finanziellen Bedingungen verschärfen sich, die Zinssätze steigen, die Arbeitskosten nehmen zu und die Inflation bleibt eine Herausforderung", bleibe die Bank kritisch. Ihr Rat: Anleger sollten statt auf passive Indexfonds lieber auf die eigene Aktienauswahl setzen.



Auch "Der Aktionär" sei weiter für Aktien positiv gestimmt. Dem Stock Picking werde aber eine höhere Bedeutung zukommen. (05.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Werde 2022 ein gutes oder schlechtes Jahr für die Wall Street? Wie werde sich die Corona-Krise weiter auf die Wirtschaft auswirken? Werde die hohe Inflation dauerhaft sein? Fast 50 Finanzinstitute würden einen Blick in die Glaskugel werfen, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär"."Der Aktionär" widme sich in einer mehrtägigen Serie den wichtigsten Fragen rund um das neue Jahr.