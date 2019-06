"Der Winter naht" - Trotz Hitzewelle

In Europa scheine der Brexit nach dem Rücktritt der Premierministerin und angesichts schwindendem Rückhalt der Konservativen und der Labour Party in der Bevölkerung eine immer schwerer lösbare Aufgabe zu sein. In Italien stünden die Zeichen nach dem erneuten Wahlerfolg der Liga Nord bei den Europawahlen auf Konfrontation mit der Europäischen Kommission beim Thema Fiskalpolitik. In der Türkei könnte die Wirtschaft unter möglichen US-Sanktionen aufgrund des Kaufs einer russischen Raketenabwehr leiden. "Auf globaler Ebene ist nach dem vorläufigen Scheitern der chinesisch-amerikanischen Handelskonsultationen der Freihandel immer noch in der Defensive", analysiere Tilmann Galler. Besorgniserregend gewesen seien die Strafzolldrohungen des US-Präsidenten gegen Mexiko wegen der Problematik der illegalen Einwanderung, was der Welt verdeutlicht habe, dass die USA bereit seien, Strafzölle auch außerhalb von Handelsfragen als politisches Druckmittel einzusetzen.



Die Summe der politischen Hiobsbotschaften hinterlasse inzwischen tiefe Spuren im Verarbeitenden Gewerbe: Der globale Einkaufsmanagerindex sei im Mai auf den tiefsten Stand seit der Eurokrise 2012 gefallen. Aufgrund der Sorgen über die weitere Entwicklung würden viele Unternehmen ihre Investitionsvorhaben zurückstellen. Auch auf dem Arbeitsmarkt trübe sich die Stimmung allmählich ein - die Bereitschaft für Neueinstellungen schwinde.



Die US-Regierung nehme nach Ansicht von Tilmann Galler die aufkommende Schwäche in der Wirtschaft zum Vorwand, den Druck auf ihre Notenbank zu erhöhen. Zinssenkungen sollten demnach der Schutzwall vor einer drohenden Rezession sein. Doch selbst wenn die Federal Reserve dem Ruf der Politik mit zwei Zinssenkungen in diesem Jahr folgen sollte, sei es zweifelhaft, ob damit die gewünschte Wirkung erzielt werden könnte. "Allein der auslaufende Fiskalstimulus wird bis zum Ende des Jahres 1 Prozent des US-Wachstums kosten. Ob das Wachstum sich stabilisieren wird hängt davon ab, wie die Unternehmen auf die globalen Konflikte reagieren und nicht ob die Finanzierungskosten ein halbes Prozent tiefer liegen. Der Ball liegt also eher bei der Politik als bei den Zentralbanken", erkläre Galler.



Nachlassendes Wirtschaftswachstum, ein im Vergleich zum Vorjahr niedriger Ölpreis und stagnierender Welthandel würden nach Analyse von Tilmann Galler dem Umsatzwachstum schaden, während der Anstieg der Lohnkosten aufgrund der aktuellen Vollbeschäftigung voraussichtlich stabil bleiben werde. Entsprechend werde der Margendruck für die Unternehmen in den kommenden Quartalen zunehmen. "Auch wenn der Anteil der USA am internationalen Warenverkehr bei nur 8 Prozent liegt, zeigen die historischen Erfahrungen, dass die Gewinnentwicklung der US-Unternehmen sehr hoch korreliert ist mit der Aktivität im Welthandel. Eine Fortsetzung der Aktienrally ohne Aussicht auf entsprechendes Gewinnwachstum - also allein basierend auf expansiver Notenbankpolitik - ist nach unserer Ansicht nicht sehr realistisch", erkläre Galler. Eine notwendige Bedingung für höhere Unternehmensgewinne wäre zumindest eine Deeskalation in der Handelspolitik - gelinge es nicht, in den kommenden Sommerwochen die nötigen Weichen zu stellen, könnte der wirtschaftliche Winter für viele Unternehmen schneller kommen als der kalendarische. (28.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die politischen Konflikte und Unsicherheiten sind nach wie vor zahlreich, parallel werden die konjunkturellen Risiken in der Weltwirtschaft Monat für Monat größer - laut Tilmann Galler, globaler Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, lässt sich diese Situation ungeachtet der aktuellen Hitzewelle mit einem Zitat sehr passend zusammenfassen: "Der Winter naht."Dieser zentrale Satz aus der Erfolgsserie "Game of Thrones" werde inzwischen in vielen Bereichen gern genutzt, um vor großen sich aufbauenden Gefahren zu warnen, während sich trotz wachsender Bedrohung die Protagonisten mit Leidenschaft bekämpfen würden. Galler sehe Parallelen im aktuellen Umfeld: "Nach Jahren des Wachstums könnte angesichts der vielen ungelösten Konflikte der Winter in der Konjunktur Einzug halten - mit entsprechenden negativen Folgen für Gewinnentwicklung und Aktienmärkte." Ungeachtet der inzwischen bedrohlichen Situation würden auf politischer Ebene die Auseinandersetzungen zwischen den involvierten Staaten weitergehen und nähmen teilweise an Schärfe zu.