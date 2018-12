Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

18,78 EUR -4,77% (06.12.2014, 11:55)



ISIN Wienerberger-Aktie:

AT0000831706



WKN Wienerberger-Aktie:

852894



Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIB



Wien-Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WBRBF



Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca, Penter) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonsteinen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 213 Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2013 einen Umsatz von 2.663 Mio. Euro und ein operatives EBITDA von 267 Mio. Euro. (06.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wienerberger: Prognosen nach starkem Quartal bestätigt - AktienanalyseWienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) blickt auf ein sehr gutes drittes Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz des Ziegelherstellers sei um 7% auf 888,1 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 13% auf 142,2 Mio. Euro vorangekommen. In den ersten neun Monaten habe sich der Umsatz somit auf knapp 2,5 Mrd. Euro summiert - ein Anstieg um 6%. Das bereinigte EBITDA sei um 16% auf 356,4 Mio. Euro geklettert. Das Nettoergebnis habe sich sogar um 33% auf 125,7 Mio. Euro verbessert."Durch die konsequente Umsetzung unserer Unternehmensstrategie haben wir in den ersten neun Monaten ein erfreuliches Umsatzwachstum und einen 10-JahresHöchstwert bei unseren Ergebnissen erwirtschaftet", habe Wienerberger-CEO Heimo Scheuch erklärt. Den starken Anstieg des operativen Ergebnisses führe der Firmenlenker auf die bereits erreichte Verbesserung der Kostenstruktur, die zügig begonnene Portfoliobereinigung und erfolgreich umgesetzte strategische Wachstumsprojekte zurück. Operativ habe Wienerberger von der positiven Baukonjunktur in Europa und den USA profitiert. Es gebe aber "keinen Boom" bei Neubauten in den USA, UK und Ungarn wie vor der Wirtschaftskrise 2008, habe Scheuch zu bedenken gegeben.Wegen der guten Entwicklung der vergangenen drei Quartale habe Wienerberger erneut die konkretisierte Ertragsprognose 2018 von 460 Mio. bis 470 Mio. Euro beim bereinigten EBITDA bestätigt. Mittelfristig habe der Konzern das nunmehr erhöhte EBITDA-Ziel für 2020 von rund 680 Mio. Euro im Fokus. Das sind vielversprechende Perspektiven, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 48/2018)Börsenplätze Wienerberger-Aktie:XETRA-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:18,75 EUR -4,97% (06.12.2014, 11:47)