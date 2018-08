Trotz des sich wandelnden Umfelds und potenzieller Bedrohungen würden die Experten von Franklin Templeton nach wie vor Spielraum für solides künftiges Wachstum sehen.



In den Industrieländern, in denen es eine hohe Durchdringung mit Karten und eine breite Akzeptanz bei Händlern sowie kartenbasierte Kundentreue-Programme gebe, seien Karten nach wie vor die bevorzugte Zahlungsmethode.



Aus Sicht der Experten von Franklin Templeton sei auch der Business-to-Business-Markt ein Bereich mit Wachstumspotenzial für Kartennetzwerke. Auf diesem großen Markt würden viele Zahlungen immer noch mithilfe von Schecks ausgeführt. Die Experten würden hier für die Kartennetzwerke eine gute Chance erkennen, im Laufe der Zeit Marktanteile zu gewinnen.



Überdies fänden alternative lokale Zahlungsmethoden, die die traditionellen Vier-Parteien-Kartensysteme vollständig umgehen würden, in einigen Märkten - vorwiegend in Schwellenländern mit unterentwickelten Bankensystemen - zunehmende Verbreitung. In China habe beispielsweise der Einzelhandelsriese Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) seine Dominanz im E-Commerce mithilfe von AliPay, seinem eigenen Drei-Parteien-Zahlungssystem, auf Online- und Mobil-Zahlungen ausweiten können.



Dennoch erkenne man bei der Karten-Durchdringung nach wie vor Spielraum für weltweites Wachstum auch in Schwellenländern, wo sich die Karten-Unternehmen aggressiv bemühen würden, langfristigen Erfolg sicherzustellen und die Ablösung durch die alternativen lokalen Zahlungsmethoden zu verhindern.



Für den Bereich Händlerbanken und Verarbeiter bestehe nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton das größte Disruptionsrisiko, da in diesen Markt viele Akteure eintreten würden, um die Verarbeitung von Zahlungen zu vereinfachen. Dagegen haben die Kartennetzwerke nach unserem Dafürhalten eine größere Reichweite als andere Akteure in der Zahlungs-Wertschöpfungskette und bieten derzeit weiterhin attraktive Anlagechancen, so die Experten von Franklin Templeton.



Aus Sicht der Experten von Franklin Templeton gebe es vereinzelte potenzielle Anlagechancen bei Anbietern von Zahlungsdiensten mit disruptiven Technologien und Geschäftsmodellen, d.h. Akteuren, die den Bereich Händlerbanken und Verarbeiter mit einem Einzelplattform-Ansatz konsolidieren möchten, und bei Unternehmen mit E-Commerce-Plattformen, die für Zahlungen einen Omnikanal-Support integriert hätten. (Ausgabe vom 08.08.2018) (13.08.2018/ac/a/m)







