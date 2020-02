Wie viel des Wachstumsschocks sei bereits eingepreist? Etwa zwei Drittel der chinesischen Erwerbstätigen würden diese Woche nicht zur Arbeit gehen, wobei viele von ihnen wohl von zuhause aus arbeiten würden. Viele Fabriken und Geschäfte, wie z.B. Starbucks (ISIN US8552441094/ WKN 884437), seien geschlossen. Die Experten von Nordea Asset Management seien zuletzt davon ausgegangen, dass der Wachstumsschock China etwa 1% bis 1,5% des Bruttoinlandsprodukts kosten werde, bei einem wahrscheinlichen angenommenen Wachstum von 4,7% (gemäß offiziellen Angaben von Dezember: 6%).



Während die US-Wirtschaft nicht stark vom Export nach China abhänge, würden Wachstumsunternehmen einen bedeutenden Prozentsatz ihrer Einnahmen in den Schwellenländern, insbesondere in China, erwirtschaften. Darüber hinaus seien sie stark von chinesischen Importen abhängig, einschließlich der Produktion der Foxconn-Fabriken, die Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) beliefern würden. Ein Blick auf die Wachstumstitel lasse stark vermuten, dass die Krise noch nicht eingepreist sei. Generell könne es nicht sein, dass Growth-Titel insgesamt (gemessen am MSCI World Growth) nur leicht unter Druck stünden. Einzelne Unternehmen aus dem Growth-Segment hingegen, wie beispielsweise Google, könnten sich durchaus sehr gut entwickeln. Aus Sicht der Experten von Nordea Asset Management spreche das für eine aktive Titelauswahl.



Regierungen, insbesondere in China, würden auf den Schock mit geld- und finanzpolitischen Maßnahmen reagieren. So habe die chinesische Regierung beispielsweise Geldspritzen und gezielte Zinssenkungen in Wuhan veranlasst. Wie schon bei der Finanzkrise sei es jedoch ein Problem, dass die Politik, weil sie keine Risiken eingehen wolle, stark verzögert handle. Zudem seien Aktivitäten durch die Ausgangssperre sehr eingeschränkt. Immerhin würden die staatlichen Maßnahmen das Risiko einer Kreditkrise verringern - ein Vorteil einer gelenkten Wirtschaft. Die Bilanzen der Banken insgesamt würden jedoch stärker durch Kredite belastet, die an der Grenze stünden, notleidend zu werden. Dadurch werde sich ein größerer Teil ihrer Kreditvergabe auf staatliche Betriebsgesellschaften verlagern, was die allgemeine Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen dürfte. Schwellenländer und andere Länder, die in China investiert seien, würden wahrscheinlich ihre Geldpolitik lockern, was die Manager von Schwellenländer-Portfolios freuen werde. Letztlich werde Chinas Fiskalpolitik einspringen müssen, und hier gebe es auch einen entsprechenden Spielraum.



Viele Beobachter mögen mit Blick auf Europa einwenden, dass geldpolitische Maßnahmen unwirksam seien, so die Experten von Nordea Asset Management. Dieser Einwand habe sich jedoch immer wieder als falsch erwiesen. Nach Einschätzung der Experten von Nordea Asset Management könnte sich der Schock durch das Corona-Virus in China noch weitere zwei bis vier Quartale lang ausbreiten. Gleiches gelte, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form, für weitere Schwellenländer, Deutschland, Australien, Südkorea, Singapur und Neuseeland.



Fragen zu den Daten über den Virus: Nachdem eine Lancet-Studie aufgrund fehlender Daten zu keinem abschließenden Urteil gekommen sei, liege die Datenhoheit bei der Epidemiologie-Abteilung des Center for Disease Control in den USA. Dort scheine Unklarheit darüber zu bestehen, ob die Angaben Chinas zur Zahl der betroffenen Personen vollständig seien oder nicht, weshalb die auf der Basis dieser Daten erstellte Verlaufskurve der Krankheit nicht ganz zuverlässig sei. Dass Hongkong seine Grenzen geschlossen habe, scheine die Vermutung zu unterstützen, dass die Datenlage unvollständig sei. Zudem gebe es Belege, dass die Regierung in Wuhan sehr langsam auf die sich anbahnende Krise reagiert habe. So würden einige Beobachter schlussfolgern, dass die Dynamik der Epidemie wahrscheinlich größer sei, als es vorliegende Daten vermuten lassen würden.



"Lärm" könne Auswirkungen haben. Fakten würden in die Art der Darstellung hinein spielen, die manchmal durch Bilanzüberlegungen motiviert sei. Die Folge seien Markteinschätzungen, die entweder drohendes Unheil vorhersagen oder aber günstige Kaufgelegenheit ankünden würden. Bisher hätten die Schwarzseher eine schwere Zeit gehabt, da es äußerst schwierig sei, vorherzusagen, wann ein liquiditätsgetriebener Carry-Trade seinen Zenit erreicht habe. Während die Wirtschaftsdaten eintrudeln würden und auch die Gewinnmeldungen, würden die Experten von Nordea Asset Management aber davon ausgehen, dass ihre Zeit noch kommen werde. Die Experten von Nordea Asset Management würden vermuten, dass der anhaltende wirtschaftliche Schock dazu führe, dass sich die Aktienmärkte weitere zwei bis vier Wochen seitwärts bewegen bzw. unter Druck stehen würden. Die Experten von Nordea Asset Management würden weiterhin zu erheblicher Vorsicht an den Märkten raten. Der Kunst sei, zu wissen, wann sich das Blatt wenden werde.



Die Experten von Nordea Asset Management würden weiterhin zur Vorsicht raten und ein diversifiziertes Portfolio empfehlen. Dazu würden aus ihrer Sicht Pfandbriefe ebenso wie Aktien börsennotierter Immobilien- und Infrastrukturunternehmen gehören. (05.02.2020/ac/a/m)







