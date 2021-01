Ein Anstieg der Handelskosten in Aktien

Seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU gibt es keinen freien Waren-, Dienstleistungs- und Lagerverkehr mehr wie zuvor. In Anbetracht der Tatsache, dass das Vereinigte Königreich und die EU nun als zwei unterschiedliche Volkswirtschaften betrachtet werden, werden auch die Transaktionen zwischen dem Vereinigten Königreich und dem europäischen Aktienmarkt schwerfälliger. Neue Regeln, Steuern, Papierkram und Genehmigungen führen zu höheren Kosten und anderen Schwierigkeiten.



Steigende Kurse am europäischen Aktienmarkt

Der britische FTSE 250 Index ist um 1,15 % auf einen Wert von 20.531 gesprungen, was indirekt auch die Kurse der europäischen Aktien ansteigen ließ. Während der Aktienmarkt allgemein seit dem Brexit als wackelig gilt, geht man davon aus, dass er sich bis 2021 einigermaßen stabilisieren wird – sicher ist dies jedoch nicht. So sind die Aktien im Moment zwar teurer, allerdings erwartet man, dass die Kursschwankungen bald wieder an mehr Stabilität gewinnen.



Unterbrochene Lieferketten könnten 2021 ein Problem werden

Sowohl das Vereinigte Königreich als auch Europa sind starke Volkswirtschaften mit einer jeher äußerst wechselhaften Beziehung. In Anbetracht der Einfachheit und Stabilität dieser beiden Volkswirtschaften waren ausländische Investoren bis zum jetzigen Zeitpunkt sehr geneigt, in europäische und britische Aktien zu investieren. Mit den jüngsten Nachrichten über den Brexit und die wackeligen Volkswirtschaften dieser beiden Regionen wählen ausländische Investoren jedoch mittlerweile bevorzugt andere Gebiete für ihren Aktienkauf. In Anbetracht der laufenden Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU und dem rasanten Anstieg der Aktienkurse wird es noch eine Weile dauern, bis Ausländer erneut in europäische Aktien investieren.



Die Zukunft des europäischen Aktienmarkts

Das Brexit-Abkommen hat die europäische Wirtschaft in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt, und die Branche, die in letzter Zeit für die meisten Schlagzeilen sorgt, ist der Aktienmarkt Europas. Man geht davon aus, dass sich der Markt im Jahr 2021 einigermaßen stabilisieren wird, allerdings sind die Kurse so rasant gestiegen, dass europäische Aktien teurer sind als je zuvor. Dies ist auf zahlreiche interne und externe Faktoren, Gesetze und Verhandlungen zurückzuführen. Bleibt nur zu hoffen, dass sich dies schnell stabilisiert und der europäische Aktienmarkt wieder an Stärke gewinnt. (25.01.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Zweifelsohne hat der Brexit direkte Auswirkungen auf zahlreiche Branchen in Europa, von der Fischerei über die Landwirtschaft bis hin zum Aktienmarkt. Nach zahlreichen Überlegungen hat das Vereinigte Königreich offiziell die Europäische Union verlassen und damit auch den europäischen Aktienmarkt in vielfältiger Weise beeinflusst. Bis 2021 werden zahlreiche Veränderungen auf dem Markt vorhergesagt, die von unterbrochenen Lieferketten bis hin zu Herausforderungen bei der Beschäftigung und vielem mehr reichen. Solche und ähnliche Meldungen haben die Aufmerksamkeit vieler Personen erregt, was sie dazu veranlasst, sich von einem Spiel auf Wazamba , ihrem Handy und allem anderen, was sie gerade tun, abzuwenden und sich auf die Schlagzeilen in den Zeitungen zu konzentrieren. In diesem Artikel werden wir uns genauer ansehen, wie der Brexit sich auf den europäischen Aktienmarkt auswirken könnte.Im Jahr 2021 werden die Kosten für Geschäfte und Investitionen in Aktien schätzungsweise um rund 67 % steigen. Obwohl das offizielle Datum der Einführung des Brexit bereits verstrichen ist, sind die Verhandlungen zwischen den beiden unabhängigen Volkswirtschaften noch im Gange; Veränderungen werden deshalb erst im Jahr 2021 zu sehen sein. So werden zum Beispiel zahlreiche neue Zölle und Steuern in das Lagergeschäft eingeführt. Viele Menschen sind verunsichert: Kommen nun umständliche Transaktionen auf die Europäer zu?