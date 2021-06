Natürlich ist das eine andere Frage, ob das sinnvoll ist. In einigen Bundesländern wurde das Mindestalter schließlich nicht ohne Grund auf späte 21 Jahre festgelegt. Dadurch sollen jun-ge Menschen davor bewahrt werden, ihr hart verdientes Geld zu verspielen oder gar in eine Spielsucht abzurutschen.



Mehr oder weniger liegt die Altersgrenze in den USA für Glücksspiel bei 21 Jahren. Dafür ist der Grund, dass in den USA keine Eintrittskontrollen erfolgen, wo mit der Identitätskarte oder dem Pass Alter und eventuell ein Hausverbot geprüft werden. In den Vereinigten Staa-ten ist dafür erst ab 21 Jahren der Konsum von Alkohol erlaubt. Damit vermieden wird, dass junge Erwachsene an kostenlose Drinks gelangen, gilt die Altersgrenze aus diesem Grund ab 21 Jahren.



In Europa liegt aufgrund des Alkoholkaufverbots an Personen unter 18 Jahren die Alters-grenze für Casinos oftmals auch bei 18 Jahren. In Baden-Württemberg liegt wie schon er-wähnt eine Ausnahme vor. Die Altersgrenze von 18 Jahren gilt in zahlreichen anderen Län-dern wie Australien oder Asien auch.



Die Altersgrenze liegt bei Online Casinos wie im Wunderino Casino bei 18 Jahren. Bei der Anmeldung wird das Alter jedoch meist nicht überprüft. Bei der Anmeldung kann sich der Gambler oft also sogar älter machen, als er im Grunde ist. Diese Vorgehens-weise ist jedoch nicht empfehlenswert. Einen Identitätsnachweis muss der Zocker dann spätestens bei einer Auszahlung von Gewinnen nachliefern. Sollte das Online Wunderino Casino dann bemerken, dass der Spieler beim Alter nachweislich geschummelt hat, riskiert der Zocker, dass er sich den Gewinn gar nicht auszahlen lassen kann und daraufhin wird der eigene Account gesperrt. (24.06.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Es ist abhängig von der lokalen Gesetzgebung, wie hoch das Alter ist, ab dem der Besuch eines Casinos legal ist. Meist liegt das Alterslimit zwischen 18 und 21 Jahren. Der Interessent hat bestimmt bereits von den Poker Profis im Internet gehört, die an der World Series of Poker in Las Vegas spielen wollen. Für aufstrebende junge Zocker ist das mühsam, weil in Las Vegas ein Mindestalter von sogar 21 Jahren gilt.Im jeweiligen Spielbankgesetz werden in den Bundesländern in Deutschland die Alterslimite festgelegt. Demnach gibt es in Deutschland bislang keine einheitliche Altersgrenze. In Baden Baden ist der Zutritt zu einem Casino gemäß dem Casinogesetz in Baden-Württemberg leider erst ab 21 Jahren erlaubt. In Sachsen jedoch ist es ausreichend, für die Teilnahme und am Zutritt im Casino in Dresden (Prager Straße) 18 Jahre alt zu sein. Falls der Zocker also in einem Bundesland lebt, wo die Altersgrenze erst bei 21 Jahren liegt und er noch drei ganze Jahre warten muss, dann kann er in einem angrenzenden Bundesland ein Casino aufsuchen, wo eine tiefere Altersgrenze vorliegt.