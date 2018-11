Daher vermuten wir, dass ihr Nachfolger bezüglich einer weiteren europäischen Integration weniger enthusiastisch sein dürfte als es Frau Merkel bislang war, so die Experten von Franklin Templeton. Das bedeute nicht, dass die Experten von Franklin Templeton mit einer europafeindlichen politischen Spitze in Deutschland rechnen würden. Aber vielleicht sei die neue Führung nicht ganz so europafreundlich wie es die jüngsten Regierungen gewesen seien. Diese mögliche Änderung der Haltung habe vor allem Auswirkungen auf die Möglichkeit eines Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien im Nachgang des Brexit.



Aufgrund seiner starken Exportorientierung sei Deutschland eines der Länder, die am stärksten vom Brexit betroffen sein dürften. Daher würde man erwarten, dass sich Deutschland für eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU einsetze. Die Fähigkeit Deutschlands, andere Länder zu beeinflussen, könnte durch die verminderte Rolle von Frau Merkel jedoch geschwächt werden.



Seit Jahren werde Frau Merkel de facto als die politische Anführerin Europas gesehen, die eine klare Richtung vorgebe. Wenn ihre Position geschwächt werde und niemand anderes mit klarem Führungsanspruch an ihre Stelle trete, könnte es schwieriger werden, innerhalb des Wirtschaftsblocks eine Einigung zu erzielen. Der französische Präsident Emmanuel Macron arbeite daran, sich in einer paneuropäischen Führungsrolle zu etablieren, habe jedoch noch ein gutes Stück Weg vor sich.



Wir gehen auch weiterhin davon aus, dass es im Nachgang des Brexit ein Abkommen zwischen Großbritannien und der EU geben wird, erkennen jedoch auch, dass die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Szenarios inzwischen deutlich höher ist als vor der Ankündigung Merkels, so die Experten von Franklin Templeton.



Unterdessen könnte das politischen Schicksal Frau Merkels auch indirekte Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik innerhalb der Eurozone haben. Die Amtszeit des aktuellen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi laufe Ende nächsten Jahres aus, und es werde bereits heute darüber spekuliert, wer seine Nachfolge antreten könnte.



Einer der am häufigsten gehandelten Kandidaten sei der Vorsitzende der Bundesbank Jens Weidmann. Seine Aussichten auf den Spitzenposten seien allerdings gesunken, nachdem gemeldet worden sei, dass Frau Merkel seine Kandidatur nicht unterstützen werde. Eine Änderung in der politischen Führungsriege in Berlin könnte die Aussichten für Weidmann nun wieder verbessern.



Die Experten von Franklin Templeton würden nicht mit einer dramatischen Richtungsänderung der EZB rechnen, ganz gleich wer als nächstes ihren Vorsitz übernehme. Sie würden jedoch davon ausgehen, dass der nächste Präsident versuchen dürfte, der Rolle seinen eigenen Stempel aufzudrücken.



Angesichts des ordentlichen Wachstums und der niedrigen Inflation in der Eurozone würden die Experten damit rechnen, dass die Geldpolitik der Region auch weiterhin locker bleiben werde. Wie locker sie genau bleibe, könnte sich jedoch durchaus ändern.



Die jüngsten regionalen Wahlergebnisse der Parteien, die die Koalitionsregierung in Deutschland bilden würden, hätten deutlich gemacht, dass eine politische Richtungsänderung in Berlin erforderlich sei. Das dürfte aus Sicht der Experten wohl der Grund sein, warum die Ankündigung Merkels keine höheren Wellen geschlagen habe.



Während sich die Lage in den kommenden Monaten jedoch weiterentwickle, würden die Experten von Franklin Templeton mit sehr viel deutlicheren Konsequenzen rechnen. Ob diese letztlich positiv oder negativ ausfallen würden, werde von der Sichtweise der neuen Regierung abhängen. (Ausgabe vom 05.11.2018) (09.11.2018/ac/a/m)







