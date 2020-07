Was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und PayPal?

Wie kannst du am besten mittels PayPal Bitcoins kaufen?

Nun ist es nicht immer die einfachste Möglichkeit, mit PayPal Bitcoin zu kaufen. Allerdings ist es auch klar, dass nicht jedem Menschen die Möglichkeit gegeben ist, mittels Kredit- oder Debitkarte zu zahlen. Wenn Sie daher vorhaben, mit PayPal zu zahlen, müssen Sie erst einmal eine Börse bzw. einen Broker finden, der PayPal als Zahlungsmethode auch akzeptiert. Denn im Gegensatz zu Banküberweisungen und Kreditkarten ist diese Zahlungsmethode nicht so weit geläufig und daher seltener anzutreffen.



Der Vorteil von PayPal allerdings? Wenn Sie eine Plattform gefunden haben, bei der Sie PayPal nutzen können, bekommen Sie schnelle, sichere und zuverlässige Transaktionen, genau wie es vom Dienstleister angeboten wird.



Anleitung: Bitcoin kaufen mittels PayPal

Bevor Sie mit der Registrierung auf der Börse starten müssen und mit PayPal zahlen möchten, müssen Sie im Vorhinein noch einige Dinge bereitstellen. Dazu zählen:



Zahlungsart: Denn ganz gleich welche Zahlungsmethode Sie benutzen, Sie müssen immer Ihre Kontoinformationen bereitstellen, damit es zu keinen Einschränkungen bei der Zahlungsart kommt.





Identitätsnachweis: Auch ein gültiger Ausweis darf im Zuge der Anmeldung bei dem Broker Ihrer Wahl nicht fehlen. So ist es wichtig, dass der Ausweis gültig und international akzeptiert ist, wie ein Reisepass. Manchmal wird auch verlangt, dass Sie ein Selfie mit Ihnen und dem Reisepass machen, um etwaige Betrüger zu stoppen.





Nachweis der Adresse: Bei vielen Broker ist auch dieser Schritt zwingend notwendig. Im Zuge diverser Richtlinien ist dies notwendig geworden, damit kriminelle Aktivitäten und Identitätsdiebstahl nicht stattfinden kann. Meist müssen Sie einen Bankauszug oder eine Stromrechnung bereitstellen.

Wenn Sie die benötigten Dokumente bereit haben, müssen Sie sich im nächsten Schritt bei Ihrem Broker anmelden, der eben PayPal als Zahlungsmethode akzeptiert. Sie füllen also alle benötigten Daten aus, bestätigen Ihre Identität, Ihren Wohnort und alle sonstigen Daten. Wenn alles eingestellt ist, können Sie PayPal als Zahlungsmethode nutzen und einfach Bitcoins kaufen.



Wenn Sie mehr über die nötigen Schritte erfahren wollen und was genau alles zu tun ist, schauen Sie doch bei diesem Link vorbei, wo Sie eine nützliche Anleitung für Bitcoin kaufen mit PayPal bekommen. Dort finden Sie alle nötigen Informationen, übersichtlich und einfach dargestellt.



Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass PayPal für die Zahlung eine sichere, schnelle und einfache Methode ist. Sie können somit einfach mit PayPal Bitcoin kaufen und genießen so die Vorteile der Kryptowährung, wie etwa der Schutz vor Inflation.



Leider ist es nicht bei allen Börsen und Brokern möglich, mittels PayPal zu zahlen. Die Zahlungsmethode wird relativ selten verwendet, deshalb ist es schwieriger, diese zu finden. (09.07.2020/ac/a/m)









