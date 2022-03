Bereits 2015 habe eine MSCI-Studie gezeigt, dass nachhaltige Verbesserer (ESG Momentum) von 2007 bis 2015 besser abgeschnitten hätten als die "besten ESG-Unternehmen" (ESG Tilt). Diese unabhängige Studie unterstreiche das Potenzial dieser Anlagemöglichkeit.



Wie finde man also die ESG-Gewinner von morgen?



Während die heutige ESG-Dynamik leicht zu messen und in sie zu investieren sei, denke UBS Asset Management, dass die attraktivere Gelegenheit darin bestehe, in die zukünftige ESG-Dynamik zu investieren.



Um Aktien zu identifizieren, von denen UBS Asset Management annehme, dass sie ihr ESG-Profil in Zukunft verbessern würden, verfolge man einen aktiv verwalteten, "quantitativen" Ansatz. Das quantitative Screening kombiniere firmeneigene Klimamodelle, alternative Daten und natürliche Sprachverarbeitung, um eine ganzheitliche, zukunftsorientierte Sicht auf das Verbesserungspotenzial zu erhalten.



UBS-AM validiere die Ideen und wähle die attraktivsten aus, die in das Portfolio aufgenommen würden. Darüber hinaus könne auch die aktive Einbindung der Unternehmensleitung in ihre ESG-Strategie eine entscheidende Rolle spielen, um das Verbesserungspotenzial in die Realität umzusetzen. (03.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Da nachhaltiges Investieren immer mehr zum Mainstream wird, bewerten Anleger Unternehmen mit starken ESG-Profilen zunehmend höher, so Karsten Güttler, Head ESG Investment Specialists bei UBS Asset Management.Aber es bestehe auch eine Anlagemöglichkeit in Unternehmen, die ihr ESG-Profil in Zukunft verbessern wollten - und genau dieses Verbesserungspotenzial werde nach Meinung von UBS Asset Management vom Markt unterschätzt. Bei diesen nachhaltigen Verbesserern handele es sich um Unternehmen, die echte Schritte zur Bewältigung von ESG-Risiken und Chancen zur Verbesserung ihres ESG-Profils unternehmen würden.Die Analyse von UBS Asset Management habe ergeben, dass Unternehmen mit "exzellenten" ESG-Profilen im Vergleich zu Unternehmen mit schlechteren ESG-Profilen in der Regel mit einem Bewertungsaufschlag von 22% gegenüber dem Buchwert gehandelt würden. Dieser Bewertungsaufschlag habe sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt und damit vergrößert. UBS Asset Management glaube, dass dieser Aufschlag bestehen bleiben werde, und dass die Identifizierung künftiger ESG-Führer eine interessante Anlagemöglichkeit darstelle.