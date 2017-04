NASDAQ-Aktienkurs Whole Foods Market-Aktie:

Whole Foods Market Inc. (ISIN: US9668371068, WKN: 886391, NASDAQ Ticker-Symbol: WFM) ist ein amerikanisches börsennotiertes Unternehmen und weltweit größter Betreiber einer Biosupermarktkette. Whole Foods Market Inc. wurde 1980 in Austin (Texas) von vier Geschäftsleuten gegründet, mit der Absicht, ausschließlich "natürliche" Lebensmittel in den Supermärkten zu vertreiben. (19.04.2017/ac/a/n)



Seit knapp zwei Jahren sei die Whole Foods-Aktie in einer Seitwärtsphase zwischen knapp 28 USD auf der Unterseite und gut 35 USD auf der Oberseite gefangen. In den letzten Wochen habe das Papier die untere Begrenzung zum wiederholten Mal als Sprungbrett nutzen können. Was aus charttechnischer Sicht noch fehle, sei ein Spurt über die letzten Verlaufshochs bei 34,77/35,55 USD. Die Bedeutung der angeführten Hürden werde zusätzlich noch durch ein Fibonacci-Cluster aus drei verschiedenen Retracements (35,03/54/84 USD) untermauert.Gelinge der skizzierte Befreiungsschlag, mutiere die Schiebezone der letzten Jahre zu einer abgeschlossenen Bodenbildung, aus der sich immerhin ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 7 USD ableiten ließe. Auf eine positive Weichenstellung lasse die Positionierung im "HSBC Trendkompass" hoffen. Auf Basis der objektiven Auswertung anhand der relativen Stärke nach Levy (27 Wochen) und des Momentums (vier Wochen) befinde sich der Titel inzwischen wieder in einem idealtypischen Aufwärtstrend. Parallel dazu sei der trendfolgende MACD aktuell sowohl auf Wochen- als auch auf Monatsbasis "long" positioniert.Börsenplätze Whole Foods Market-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Whole Foods Market-Aktie:32,448 EUR +0,02% (19.04.2017, 09:06)