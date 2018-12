Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (19.12.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse von Analyst Ralph M. Profiti von Eight Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Ralph M. Profiti vom Investmenthaus Eight Capital für die Aktien des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Wheaton Precious Metals Corp. habe sich mit der CRA im Steuerstreit auf einen endgültigen Vergleich verständigt. Die Einigung entspreche dem "Gewonnen"-Szenario.Die Analysten von Eight Capital halten die positiven Kursreaktionen für gerechtfertigt und sehen noch weitergehendes Neubewertungspotenzial. Analyst Ralph M. Profiti setzt das Kursziel von 34,00 auf 35,00 CAD herauf.Die Aktienanalysten von Eight Capital stufen in ihrer Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein.Börsenplätze Wheaton Precious Metals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:17,31 Euro +1,47% (19.12.2018, 11:14)