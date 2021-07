Das Geschäftsmodell treffe ohne Frage den Nerv der Zeit und gleichzeitig sei Wise aufgrund digitaler Prozesse für die Kunden deutlich günstiger als Banküberweisungen ins Ausland. DER AKTIONÄR wird den Börsenneuling auf dem Zettel behalten, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Western Union-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Western Union-Aktie:

19,31 EUR -0,85% (07.07.2021, 08:02)



NYSE-Aktienkurs Western Union-Aktie:

23,185 USD +0,98% (07.07.2021, 16:37)



ISIN Western Union-Aktie:

US9598021098



WKN Western Union-Aktie:

A0LA17



Ticker-Symbol Western Union-Aktie:

W3U



NYSE-Symbol Western Union-Aktie:

WU



Kurzprofil Western Union Co.:



Die Western Union Company (ISIN: US9598021098, WKN: A0LA17, Ticker-Symbol: W3U, NYSE-Symbol: WU) ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, der sich auf internationale Geldtransfers und Zahlungsservices spezialisiert hat. Der Konzern bietet die Möglichkeit, schnell Geld rund um den Globus zu transferieren und Rechnungen zu bezahlen. Das Unternehmen legt dabei besonderen Wert auf Sicherheit und Schnelligkeit. Zu den Kunden der Western Union gehören neben Privatkunden auch Wirtschaftsunternehmen. Über einen Online-Service, eine Hotline und zahlreiche Servicecenter vor Ort können die Kunden Geld senden, welches anschließend an einem Western Union Standort in über 200 Ländern an den Empfänger ausgezahlt werden kann. (07.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Western Union-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Western Union Co. (ISIN: US9598021098, WKN: A0LA17, Ticker-Symbol: W3U, NYSE-Symbol: WU) unter die Lupe.Wise wandle auf den Spuren von Spotify, Palantir und Coinbase: Am Mittwoch sei das Fintech-Unternehmen via Direct Listing in London an die Börse gegangen. Der Auslandsüberweisungs-Service der Briten adressiere weltweit Millionen von Menschen und stehe in direkter Konkurrenz zu Branchen-Riesen wie Western Union.Zu einem Kurs von acht Britische Pfund sei die Wise-Aktie am Mittwochvormittag in den Handel gegangen und sei am frühen Nachmittag auf rund 8,40 Pfund geklettert. Mit dem IPO schraube das Fintech (englisch: Financial Technology = Finanztechnologie) seine Bewertung auf acht Milliarden Pfund nach oben. In der letzten außerbörslichen Finanzierungsrunde vor fast genau einem Jahr bewerteten die Investoren das Unternehmen noch mit rund 3,6 Mrd. Britische Pfund.Wise habe sich auf Auslandsüberweisungen spezialisiert. Über den Service der Briten würden ihre zehn Millionen Kunden monatlich fünf Milliarden Britische Pfund über Landesgrenzen hinweg verschicken.Laut dem Internationalen Währungsfonds würden alleine 2021 rund 597 Mrd. Dollar in Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen überwiesen werden.In diesem Umfeld habe es Wise - anders als viele andere Growth-Unternehmen - geschafft profitabel zu wachsen. Der Gewinn habe im Geschäftsjahr 2021, das am 31. März geendet habe, bei fast 45 Mio. Pfund und damit mehr als 90 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres gelegen. Es sei das fünfte Jahr in Folge, das Wise mit einem Gewinn abschließe.Allerdings habe sich das Umsatzwachstum im vergangenen Jahr etwas abgeschwächt. Mit 421 Mio. Britische Pfund habe das Unternehmen nur mehr 39 Prozent mehr umgesetzt als 2020. Im Vorjahr habe das Plus noch gut 69 Prozent betragen.Zum Vergleich: Western Union habe im Geschäftsjahr 2020 im Digital-Sektor einen Umsatz von 850 Mio. Dollar und damit 38 Prozent mehr als im Vorjahr erzielt. Für den Texanischen Auslandsüberweisungs-Giganten sei das Digital-Geschäft ein wichtiges Wachstumsfeld, denn der Konzernumsatz sei zuletzt zwei Jahre in Folge zurückgegangen.