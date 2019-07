Bilanzprognose für 2020



Besonders im Chipsektor könnten aufgrund des Handelskonflikts von einem auf das nächste Jahr alle Dämme brechen. Western Digital habe 2018 allein 54 Prozent der Umsätze in Asien und recht hohe Umsätze in China und Hongkong erzielt. Handelshemmnisse wie weitere Strafzölle wären für den Konzern sehr stark zu spüren, was man seit dem Beginn der Handelsauseinandersetzung zwischen den USA und China ohnehin schon am Verlauf des Aktienkurses und auch an den gefallenen Umsatzzahlen ablesen könne. Im Fall von weiteren Querelen zwischen China und den USA wäre die Prognose wohl nicht mehr zu halten. Western Digital habe erst im Juni eine strategische Partnerschaft im Bereich Hard Disk Drives (HDD) und Flash Memory mit Huawei auf Eis gelegt. Bis dato wäre im nächsten Geschäftsjahr 2020 von einem Umsatz von 16,00 Mrd. USD auszugehen. Das EBIT wäre bei 1,52 Mrd. USD zu avisieren. Der Gewinn je Aktie wäre bei 3,45 USD möglich. Demnach dürfte die Dividende 2020 wohl bei 2,00 USD je Anteilsschein stabil zu halten sein. Die Nettoverschuldung 2020 könnte sich bei rund 6,73 Mrd. USD einpendeln.



Termine



Die Western Digital Corporation wede voraussichtlich am 25. Juli 2019 das Ergebnis für das vierte Quartal 2019 veröffentlichen. Damit stünden dann auch die Geschäftsdaten 2019 bereit. (Analyse vom 01.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Western Digital-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

47,55 EUR +6,73% (28.06.2019, 22:00)



Tradegate-Aktienkurs Western Digital-Aktie:

44,375 EUR +6,11% (01.07.2019, 13:00)



ISIN Western Digital-Aktie:

US9581021055



WKN Western Digital-Aktie:

863060



NASDAQ Ticker-Symbol Western Digital-Aktie:

WDC



Kurzprofil Western Digital:



Die Western Digital Corporation (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) mit Sitz in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital werden u.a. in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasst die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. (01.07.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Western Digital-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYNX Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Western Digital-Aktie (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC) unter die Lupe.Die Western Digital Corporation sei einer der Marktführer im Bereich von Speicherprodukten für Industrie- und für Privatkunden. Die Speichermedien von Western Digital würden unter anderem in Desktop-Computern und Notebooks eingesetzt sowie als externe Speicher angeboten. Das Konzernportfolio umfasse die Marken WD, SanDisk, G-Technology und Upthere. Letztere Marke sei zum Beispiel auf die Optimierung des Zugangs für Informationen spezialisiert und entwickele intelligente Methoden, Dateien in der Cloud zu speichern, zu finden und zu teilen. Das Ziel sei eine Arbeit ohne Kapazitätsgrenzen von Speicherprodukten. Das Unternehmen werde von CEO Stephen D. Milligan geleitet und habe seinen Sitz in San José im US-Bundestaat Kalifornien. Gegründet worden sei der Konzern von Alvin B. Phillips bereits im Jahr 1970. Die letzte große Übernahme des Konzerns sei der Kauf von SanDisk für rund 19 Mrd. US-Dollar im Jahr 2016 gewesen.Details zur Western Digital AktieDie Aktien von Western Digital hätten an der Technologiebörse NASDAQ das Börsenkürzel WDC. Insgesamt seien mit dem Stand des Geschäftsberichts 2018 297 Mio. Aktien ausstehend und auf vollverwässerter Basis 397 Mio. Aktien. Die Wertpapiere würden dem US-Leitindex NASDAQ 100 und S&P 500 angehören. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 10,78 Prozent Vanguard Group Inc., mit 6,52 Prozent BlackRock Inc., mit 4,38 Prozent State Street Corp., mit 3,45 Prozent Franklin Resources Inc. und mit 3,37 Prozent Clear Bridge Advisors LLC. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 52 Prozent an Wert verloren, während zum Beispiel der NASDAQ 100 im Vergleichszeitraum um rund 99 Prozent habe zulegen können. Die Wertpapiere seien somit ein mehr als deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 13,19 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NASDAQ in den letzten 52 Wochen 80,12 USD im Hoch und 33,83 USD im Tief gekostet.Langfristperformance ist hervorragendWer bereits langfristig in der Aktie von Western Digital investiert sei, habe sein Kapital zum Beispiel verdoppeln können. Hätte man vor exakt zehn Jahren 100 Aktien zum Preis 2.675 USD erworben, würde das Depot heute bei 4.410 USD stehen. Wer vor 20 Jahren 100 Aktien erworben habe und nur 625 USD investiert habe, habe heute eine Performance von über 600 Prozent - und diese Berechnungen würden noch nicht einmal die Dividenden beinhalten!Aktuelle AnalysenLangfristige Chartanalyse der Western Digital AktieDie Zahl 3 sollte jedem geübten Chartisten beim Blick auf den Verlauf des Wertes der Western Digital Corporation sofort ins Auge fallen. Teilweise getrennt durch Monate und Jahre habe der Wert aus aktueller Sicht einen sehr markanten Triple Bottom an der Marke 35,00 USD ausgebaut, von dem die Aktie kürzlich das dritte Mal abgeprallte sei - ein somit sehr markantes Unterstützungsniveau, welches zukünftig durchaus eine tragende Rolle spielen könnte. Ansonsten habe sich der Wert grundlegend sehr trendintensiv gezeigt, größtenteils hätten sich entweder saubere Aufwärts- beziehungsweise Abwärtstrends gezeigt, welche gut hätten gefolgt werden können. Lediglich das Jahr 2017 sei etwas seitwärts geprägt gewesen. Neben dem dreifachen Tiefs an der 35,00-USD-Marke habe der Wert mehrfach Hochs oberhalb von 105,00 USD ausgebaut.Es werde jetzt spannend, inwiefern die Aktie der Western Digital Corporation den dritten Test der 35,00 USD verarbeiten könne. Nicht ausgeschlossen wäre ein erneuter Aufwärtstrend, der sich spätestens mit dem Überschreiten der 55,00-USD-Marke bestätigen sollte. Käufe in Richtung 80,00 USD könnten somit oberhalb von 55,00 USD durchaus interessant sein. Auch aktuell wäre die Käuferseite eine Option, allerdings noch mit einem doch recht riskanten Beigeschmack. Sollte es entgegen des eventuellen Stärkegedankens doch unter die 35,00 USD gehen, könnte sich das Chartbild jedoch ebenso in Abwärtsrichtung auflösen - bedingt durch die markante Unterstützungszone sogar mit ähnlichem Momentum wie die Abwärtsbewegung 2018. Kaufgedanken unterhalb von 35,00 USD sollten somit gegebenenfalls ausgesetzt werden, nächste Unterstützungen kämen nahe der Marken von 27,50 USD und an der 20,00 USD.Western Digital - Fundamentaldaten 2018Bei der Western Digital Corporation werde jeweils zum 30.06. gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 20,647 Mrd. USD erzielt. Im Vergleich dazu habe der Umsatz im Vorjahr bei 19,093 Mrd. USD gelegen. In Bezug auf die Umsatzverteilung im Geschäftsjahr 2018 habe die Region Amerikas einen Anteil von 27 Prozent am Gesamtumsatz aufgewiesen. Die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika habe einen Anteil von 19 Prozent erreicht. Der höchste Umsatz mit 54 Prozent sei in der Region Asien erzielt worden. Insgesamt 4,640 Mrd. USD seien im Heimatmarkt USA erzielt worden, 4,393 Mrd. in China, 4,022 Mrd. USD in Hongkong, 2,752 Mrd. USD im Rest Asiens, 3,858 Mrd. USD in der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika und 982,0 Mio. USD im Rest der Welt. Anhand dieser Umsatzaufschlüsselung erkenne man vor allem die Abhängigkeit von der Entwicklung in China und Hongkong in direktem Bezug auf den Handelskrieg zwischen den USA und China. Western Digital habe als zusätzliche Information im Jahresbericht explizit ausgewiesen, dass kein Einzelkunde für 10 Prozent oder mehr des Umsatzes verantwortlich zeichne. Die Top-10-Kunden hätten 2018 für rund 42 Prozent des Gesamtumsatzes gestanden. Das Ergebnis vor Steuern sei mit 2,085 Mrd. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 675,0 Mio. USD betragen. Im Vorjahr habe ein Jahresüberschuss von 397,0 Mio. USD verzeichnet werden können. Das Ergebnis je Aktie habe bei 2,27 USD und auf vollverwässerter Basis bei 2,20 USD gelegen. Je Anteilsschein habe die Gesamtdividende 2,00 USD betragen. Insgesamt habe sich die Ausschüttungssumme somit auf 593,0 Mio. USD belaufen. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 5,005 Mrd. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe 11,531 Mrd. USD betragen. Das gezeichnete Kapital habe bei 3,0 Mio. USD gelegen und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 17,704 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 29,235 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 71.600 Mitarbeiter beschäftigt.