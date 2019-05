Was ist eigentlich ein Depot?

Was soll gehandelt werden?

Worin unterscheiden sich die Depots der unterschiedlichen Anbieter?

Die Depots der einzelnen Banken und Finanzdienstleister unterscheiden sich in ihren Gebührenmodellen sowie dem Leistungsumfang. Bei einem Vergleich unterschiedlicher Anbieter sollten daher folgende Aspekte berücksichtigt werden:



Depotführungsgebühren

Viele Anbieter verzichten ganz auf Kontoführungsgebühren. Insbesondere Trader, die wenige Transaktionen pro Monat durchführen, sollten auf eine kostenlose Depotführung achten. Die Kosten für einzelne Transaktionen spielen dann eher eine untergeordnete Rolle. Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren werden bei jedem einzelnen kauf oder Verkauf fällig. Die anfallenden Gebühren unterscheiden sich mitunter stark, je nachdem welchen Anbieter man wählt. Pauschal kann man sagen, dass es sich für Vieltrader eher lohnt ein Depot mit Depotführungsgebühren zu wählen, wenn die Transaktionsgebühren dementsprechend niedrig sind. Produktpalette

Neben Aktien, Fonds, ETF, Zertifikaten, Optionsscheinen oder Sparplänen möchten einige Anleger auch hochspekulative Produkte wie CFDs, Optionen oder Futures handeln. Hier ist also unbedingt zu prüfen, ob die präferierten Produkte beim jeweiligen Anbieter auch verfügbar sind. Handelsplätze

Weiterhin unterscheiden sich die verschiedenen Anbieter von Wertpapierdepots durch das verfügbare Angebot an Handelsplätzen. Vor allem kleinere Auslandsaktien sind häufig nur über die jeweilige Heimatbörse handelbar. Die wichtigsten weltweiten Handelsplätze sollten in jedem Fall verfügbar sein. Dazu gehören unter anderem NYSE, NASDAQ, AMEX, LSE, SIX, TSE oder XETRA. Support

Wer Wert auf eine umfassende Beratung legt, der ist am besten bei einer Filialbank aufgehoben. Hier hat er die Möglichkeit jederzeit ein persönliches Gespräch vor Ort zu suchen, um wichtige Fragen zu klären. Online-Banken hingegen bieten nur einen telefonischen Support. Dieser sollte bestmöglich rund um die Uhr erreichbar sein. Bedienoberfläche

Auch die Bedienoberfläche der Depotverwaltung unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Es ist ratsam, bei augenscheinlich guten Angeboten zunächst ein Demokonto zu eröffnen, um sich mit der Bedienoberfläche vertraut zu machen.



Depot eröffnen

Ein Depot kann unkompliziert bei einer Bank oder einem anderen Finanzdienstleister eröffnet werden. Ob diese Eröffnung auf klassischen Weg über eine Filialbank oder im Internet abgewickelt wird, spielt prinzipiell keine Rolle. Wichtig ist es vor allem, ein Depot zu finden, was sowohl von den gebotenen Leistungen als auch von der Gebührenstruktur bestmöglich zum eigenen Anlageverhalten passt. Im aktuellen Depotvergleich lassen sich die Leistungen und Gebührenmodelle verschiedener Anbieter schnell und übersichtlich miteinander vergleichen.



Was sollte bei der Wahl des passenden Depots beachtet werden?

Um ein Depot zu finden, welches bestmöglich zu den eigenen Ansprüchen passt, müssen zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, welche Leistungen überhaupt relevant sind. Es macht einen Unterschied, ob aktiv in Aktien oder Derivate investiert werden soll oder ob das kapital in ETFs oder Fonds angelegt werden soll. Weiterhin lässt sich durch einen Vergleich der verschiedenen Angebote herausfinden, welches Depot die Ansprüche an den eigenen bedarf bestmöglich erfüllt. Zeitlich befristete Lockangebote und Willkommens-Prämien spielen bei der Depotwahl keine große Rolle, wichtiger ist es einen Anbieter zu finden, der dauerhaft günstige Konditionen für das eigene Anlageverhalten bietet.



Wer sich die Leistungen und Gebührenmodelle der unterschiedlichen Depots gegenüberstellt, kann ein Depot finden, was dem eigenen Anlagetyp bestmöglich entspricht. Vieltrader sollten bei der Wahl vor allem auf günstige Transaktionsgebühren achten, wer wenige Order pro Monat durchführt, sollte eher ein Modell mit kostenloser Depotführung wählen. (24.05.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Themen Geldanlage, Altersvorsorge und Vermögensaufbau sind relevanter als je zuvor. Die anhaltende Null-Zins-Politik der europäischen Zentralbank veranlasst viele Anleger dazu, ihre Anlagestrategie noch einmal zu überdenken. Verstärkt setzen Verbraucher dabei auch auf Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikate. Um diese Finanzprodukte an der Börse handeln zu können, wird ein Depot benötigt. Worauf sollten Anleger bei der Wahl eines passenden Depots achten?