Präsident Trump habe seine Drohung von Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium am letzten Donnerstag wahrgemacht. Ab dem 23. März würden entsprechende Importe mit einem Satz von 25% bzw. 10% belegt. Ausgenommen seien lediglich Kanada und Mexiko, mit denen im Rahmen der laufenden Nafta-Verhandlungen eine einvernehmliche Lösung gefunden werden solle. Mit den Einfuhrzöllen solle die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie "geschützt" werden.



Wie die Analysten der RBI bereits letzte Woche ausgeführt hatten, werden die Zölle der US-Wirtschaft aber mehr schaden als nützen. Isoliert betrachtet würden die jetzt beschlossenen Maßnahmen keine allzu große ökonomische Wirkung entfalten, sprich es seien keine eindeutig zuordenbare Effekte auf Wirtschaftswachstum und Inflation zu erwarten.



Das Problem liege vielmehr in dem, was durch das Vorgehen der USA ausgelöst werden könnte. Sollten sich wichtige Handelspartner entschließen, mit gleicher Münze zurückzuzahlen, was sie nun ihrerseits als unfaire Handelspraktik ansehen würden, könnte ein Mechanismus aus Maßnahme und Gegenmaßnahme in Gang kommen, an dessen Ende ein Handelskrieg stehe. Ein solcher ließe am Ende nur Platz für Verlierer. Was Präsident Trump beispielsweise nicht zu wissen scheine, wenn er davon spreche, Handelskriege seien leicht zu gewinnen, sei, dass die USA im Jahr 2017 Waren und Dienstleistungen im Wert von USD 2.191 Mrd. exportiert hätten. Das sei doppelt so viel wie der "Exportweltmeister" Deutschland. Auch die USA hätten also sehr viel zu verlieren.



Dabei sei das Anliegen von Präsident Trump, für faire und gleichberechtigte Handelsmöglichkeiten sorgen zu wollen, durchaus legitim. Während nämlich die USA zu den Ländern mit den geringsten Einfuhrzöllen und Handelsschranken zählen würden, würden andere Länder wie China und Indien ihre Märkte konsequent vor ausländischer Konkurrenz abschotten. Auch die EU erhebe durch die Bank höhere Einfuhrzölle auf US-Importe als umgekehrt. Aus den USA stammende PKW unterlägen in der EU beispielsweise einem Einfuhrzoll von 10%, während die USA lediglich 2,5% an Einfuhrabgaben verlangen würden.



Es bleibe damit zu hoffen, dass sich Präsident Trump mit den Handelspartnern, durch die er die US-Wirtschaft unfair behandle sehe, einzeln an den Verhandlungstisch setze, anstatt mit Strafmaßnahmen in Bausch und Bogen Gegenmaßnahmen zu provozieren. Handelspartner wiederum sollten sich weniger in Vergeltungsrhetorik üben und den USA stattdessen in den Punkten entgegen kommen, in denen tatsächlich eine unfaire Handelspraktik vorliege, wie beispielsweise höhere Einfuhrzölle oder andere Handelsbeschränkungen.



Sollte sich in den nächsten Wochen und Monaten abzeichnen, dass sich doch nicht Vernunft durchsetze, sondern die Lage eskaliere, hätte dies mittelfristig die Implikation eines etwas höheren Preisauftriebs und könnte zu einem früheren Ende des aktuellen Aufschwungs beitragen. Ein unmittelbares plötzliches Abrutschen in einen Abschwung würden die Analysten der RBI dagegen nicht erwarten, da die übrigen Kräfte, die den aktuellen Aufschwung tragen würden, sehr stark seien. Das heiße, auch in einem solchen Umfeld könnte sich die US-Notenbank genötigt sehen, die Zinsen rascher bzw. stärker anzuheben als bis dato angedeutet. Die Rendite amerikanischer Staatsanleihen bliebe wohl unter Aufwärtsdruck. (Ausgabe vom 09.03.2018) (12.03.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen zahlreiche relevante US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aus Sicht der meisten Marktteilnehmer die wichtigste Veröffentlichung dürften die Verbraucherpreiszahlen (Di.) für Februar sein. Diese hätten im Januar mit einem kräftigen Anstieg überrascht und die Inflationssorgen weiter angeheizt. Für Februar rechnen die Analysten der RBI mit einem etwas schwächeren Plus von 0,1% p.m., da sich einige Effekte, die im Januar preistreibend gewirkt hätten, nun umkehren sollten. Die Vorjahresrate werde wohl auf 2,2% zulegen.Die Kernrate - Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel - hat den Berechnungen der Analysten der RBI zufolge im letzten Monat ebenfalls um 0,1% p.m. zugelegt. Die Vorjahresrate dürfte bei 1,8% verharren. Die Analysten der RBI sind damit bei ihrer Inflationsprognose für Februar etwas vorsichtiger als der Konsens. Ab März werde es aber vorbei sein mit den ruhigen Inflationszeiten. Wegen eines starken Basiseffekts werde die Teuerungsrate im Vorjahresvergleich um 0,4 bis 0,5 Prozentpunkte nach oben schnellen. Bis Juli rechne man mit einem Anstieg auf mehr als 3% p.a.Mit den Zahlen zur Industrieproduktion stehe diese Woche (Fr.) ein weiterer "harter" Konjunkturindikator an. Bereits vorliegende Daten aus den Bereichen Versorger und Bergbau würden für Februar auf eine Zunahme der Industrieproduktion um 0,2% bis 0,3% p.m. hindeuten.