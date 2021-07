Etwas anders verhalte es sich bei den Betreibern von Infrastrukturanlagen. Hierzu würden u.a. Versorger, Transportinfrastrukturunternehmen oder auch Mobilfunkturmbetreiber zählen. Bei diesen Unternehmen würden sich die Infrastrukturausgaben zwar nicht unmittelbar als positive Cashflows bemerkbar machen. Allerdings würden diese Unternehmen die Möglichkeit erhalten, ihre Infrastruktur-Assets auszubauen und aus diesen Assets dann über einen längeren Zeitraum oftmals sehr verlässliche Cashflows zu generieren.



Infrastrukturbetreiber könnten somit zu den nachgelagerten, längerfristigen Profiteuren der Infrastrukturprogramme gehören. Im Gegensatz zu den unmittelbaren Profiteuren sei die Kursentwicklung vieler Infrastrukturbetreiber zuletzt eher verhalten gewesen. Der Markt scheine die Chancen dieser Unternehmen also noch nicht in Gänze wahrgenommen zu haben, was wiederum eine Gelegenheit für geduldige und langfristig orientierte Investoren bedeuten könnte.



Last but not least seien die Unternehmen aus dem Bereich der "sauberen Energie" im weiteren Sinne zu nennen. Zwar komme dieser Bereich im US-Infrastrukturprogramm deutlich weniger zum Tragen als im ursprünglichen 2,2 Billionen US-Dollar umfassenden Vorschlag von Joe Biden. Dennoch sei davon auszugehen, dass die Demokraten versuchen würden, neben weiteren Agenda-Punkten den Ausbau grüner Infrastruktur an den Republikanern vorbei zu beschließen.



In der EU sei der Ausbau einer grünen Infrastruktur hingegen bereits jetzt ein zentraler Bestandteil des Programms. Dem langfristigen Wachstum der Unternehmen aus diesem Bereich stehe somit nichts entgegen. Allerdings habe man gesehen, dass gerade hier mit erhöhter Volatilität zu rechnen sei. Nach einer massiven Rally im Jahr 2020 hätten viele der Unternehmen zu Jahresbeginn sehr deutlich an Wert eingebüßt. Für langfristige und opportunistische Investoren könnte aber gerade dies eine interessante Einstiegsgelegenheit darstellen.



Aus Investorensicht gebe es somit mehrere Möglichkeiten, sich den Rückenwind der geplanten Infrastrukturprogramme zunutze zu machen. Übergeordnet sollte man allerdings neben dem Wachstumspotenzial die Bewertungen nicht außer Acht lassen. Wie so oft gelte auch hier: Selektivität sei entscheidend. (13.07.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Diesseits und jenseits des Atlantiks stehen massive Infrastrukturausgaben bevor. Ivan Domjanic, Capital Market Strategist bei M&G Investments, erläutert, welche Unternehmen profitieren und wie Anleger den Infrastruktur-Rückenwind für sich nutzen können.In den USA habe man sich jetzt offenbar auf ein Programm von rund 1,2 Billionen US-Dollar geeinigt, auch wenn hier noch eine Restunsicherheit bestehe. Ein signifikanter Teil dieser Gelder solle in harte Infrastruktur, wie Straßen, Brücken, Stromnetze und Wasserinfrastruktur fließen würden. Auf der europäischen Seite stehe der inzwischen über 800 Milliarden Euro umfassende EU-Aufbaufonds bereit. Hiervon sei gut die Hälfte für grüne Projekte und für die Digitalisierung vorgesehen.Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, welche Unternehmen auf der Aktienseite von diesen Infrastrukturinvestitionen profitieren könnten. Als mögliche unmittelbare Profiteure würden einem zuallererst Unternehmen aus dem Bauwesen und aus Sektoren einfallen, die an das Bauwesen gekoppelt seien, also zum Beispiel Baumaterialien, Industriemetalle/Stahl oder der Maschinenbau. Für die Bauunternehmen würden die geplanten Infrastrukturausgaben mehr oder weniger direkte Einnahmen darstellen. Die Unternehmen, die dem Sektor nahe stünden, würden wiederum von den Bestellungen und Aufträgen des Bauwesens profitieren.