The Wendy’s Company (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK, NASDAQ-Symbol: WEN) ist eine Holdinggesellschaft der US-Fastfood-Kette Wendy’s. Das wichtigste Tochterunternehmen, Wendy’s International, ist der Franchisegeber der Wendy’s-Restaurants. Wendy’s ist eine Schnellrestaurant-Kette, die im Jahr 1969 gegründet wurde und vor allem in den USA und Kanada aktiv ist. Die Restaurants bieten typische Fast-Food-Gerichte und -Menüs an. Das Unternehmen ist außerdem Minderheitseigentümer der Schnellrestaurantkette Arby‘s. (08.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wendy’s-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Wendy’s Company (ISIN: US95058W1009, WKN: A1JB8H, Ticker-Symbol: TQK, NASDAQ-Symbol: WEN) unter die Lupe.Die sogenannten Meme-Stocks würden am Dienstag einmal mehr für Schlagzeilen sorgen. Doch neben den üblichen Verdächtigen wie AMC und GameStop sei nun mit Wendy’s ein neuer - durchaus prominenter - Titel ins Visier der Reddit-Jünger geraten. Das habe unmittelbare Folgen: Die Papiere der US-Restaurant-Kette würden ein neues Allzeithoch markieren.Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis eine Restaurant-Aktie auf dem viel zitierten Reddit-Radar lande. So habe sich diese Online-Trader-Gemeinde bereits in der Vergangenheit auf Aktien von Einzelhandelsketten fokussiert. Und Wendy's habe dazu noch eine etwas höhere Short-Quote als die großen Restaurantketten-Pendants. Kurzum: der ideale Kandidat.Darüber hinaus habe die Aktie zuletzt an Momentum gewonnen, da der Wert einerseits von Re-Opening-Fantasien profitiere und andererseits oberhalb seiner gleitenden Durchschnitte der 50-, 100- und 200-Tage-Linie notiere.Am heutigen Dienstag gewinne die Wendy’s-Aktie um rund 15 Prozent und notiere bei 26,45 Dollar. Auch die anderen Reddit-Werte würden gewaltig zulegen: Während AMC sich um fünf Prozent auf 58 Dollar verteuere, mache GameStop einen Kurssprung von 19 Prozent auf 331,75 Dollar. Und das absolute Tages-Highlight: Clover Health Investment habe sich im frühen US-Handel in der Spitze mal schnell auf 24,93 Dollar mehr als verdoppelt.Die Reddit-Aktien seien absolute Zocker-Papiere. Anleger, die auf der Suche nach einem seriösen Investment sind, sollten sich damit besser nicht befassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Allenfalls könne man das Treiben von der Seitenlinie beobachten - mit einer Mischung aus Staunen, Schmunzeln und Fassungslosigkeit. (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link