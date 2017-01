"Die letzten Jahrzehnte haben die Regeln sowie die von den westlichen Mächten aufgebauten Institutionen und demokratische Prozesse für eine politische und ökonomische Ordnung gesorgt. Diese gegen Protektionismus und einen ad-hoc Politikstil einzutauschen würde vielleicht zu dem ein oder anderen kurzfristigen Erfolg, aber mittelfristig zu geringerem Potenzialwachstum führen."



Dr. Jan Amrit Poser, Chefstratege und Leiter Nachhaltigkeit der Bank J. Safra Sarasin, räume ein, dass an den Aktienmärkten die Erwartungen an die neue US-Administration bereits sehr hoch seien. "Die Wirtschaftserholung wird sich in einem starken Anstieg der Unternehmensgewinne niederschlagen und die Aktien beflügeln."



"Die Aktienmärkte haben bis zum Jahresende weiteres Potenzial. US- und japanische Aktien würden wir europäischen Werten vorziehen. Schwellenländeraktien sollten trotz steigender US-Zinsen ihre Erholung fortsetzen."



Mit der Chance, dass der globale Wirtschaftsaufschwung bis in das nächste Jahr reiche, sei das Abwärtsrisiko für Aktien und Investmentgrade und Hochzinsanleihen begrenzt, so Poser. "Die Wertentwicklung beider Vermögensklassen sollte diejenige von Staatsanleihen übertreffen."



Optimistisch zeige sich Poser auch für den US-Dollar, sowie den Schweizer Franken, der aufgrund der geringen Zinsdifferenz zu Euro-Anlagen weiter unter Aufwertungsdruck stehe.







Basel (www.aktiencheck.de) - Die Reflation der Weltwirtschaft gelingt, sagt Chefökonom Dr. Karsten Junius anlässlich des halbjährlichen Makro- und Finanzmarktausblicks der Bank J. Safra Sarasin.Die Wirtschaft starte synchron in allen großen Wirtschaftsräumen mit einer hohen Dynamik in das Jahr 2017, sodass Rohstoff- und Erzeugerpreise sukzessive ansteigen würden. Deflationsgefahren würden die Zentralbanken dieses Jahr nicht mehr zu diskutieren brauchen. Für sie werde eher ein Thema sein, in wie weit sie auf die Aussicht auf fiskalpolitische Geschenke reagieren würden.Diese könnten in den USA zu einem Zeitpunkt zu wirken beginnen, in dem ein enger Arbeitsmarkt bereits zu Inflationsdruck führe. Zu starke Leitzinserhöhungen im Vorfeld von Steuersenkungen oder höheren Staatsausgaben würden aber angesichts des stärkeren US-Dollars und der gestiegenen US-Zinsen riskieren, die Wirtschaft zu früh abzuwürgen. Junius gehe daher 2017 von zwei Zinserhöhungen im Frühjahr und Herbst aus.