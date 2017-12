State Street Global Advisors rechne außerdem damit, dass die weitere Normalisierung der außerordentlichen Geldpolitik zusammen mit den nachweislich niedrigeren Korrelationen zwischen verschiedenen Anlageklassen für aktive Aktienanlagemanager förderlich sein könnte.



"Die historisch niedrigen Zinsen und die hohe von den Zentralbanken bereitgestellte Liquidität infolge der globalen Finanzkrise stellten wegen der höheren Korrelationen und der niedrigeren Volatilität eine Herausforderung für aktive Anlagemanager dar", so Lori Heinel, stellvertretende Global CIO von State Street Global Advisors. "Diese Rahmenbedingungen ändern sich nun. Allerdings muss sorgfältig abgewogen werden, wo, wann und wie aktive Positionen eingegangen werden, um ein richtiges Maß neben Smart Beta und Core Index Engagements zu finden."



Weitere Anlagechancen sehe State Street Global Advisors in den Anleihemärkten. Der Vermögensverwalter rechne zwar trotz der niedrigen Inflation mit weiteren Zinserhöhungen der US Federal Reserve (FED) und der Europäischen Zentralbank (EZB), doch dürften die Zinsen auf relativ niedrigem Niveau bleiben.



"Auch wenn sich der Kursanstieg an den Anleihemärkten in 2018 nicht im bisherigen Ausmaß fortsetzen dürfte, werden Anleger, die mit fallenden Kursen rechnen, wahrscheinlich ein weiteres Mal falsch liegen. Daran dürfte auch eine Erhöhung der Leitzinsen der FED und die Normalisierung der Geldpolitik anderer Zentralbanken nichts ändern. Nichtsdestotrotz müssen die Anleger Laufzeit- und Kreditrisiken sorgfältig abwägen. Die Bewertungen von Schuldtiteln aufstrebender Volkswirtschaften, so genannten Emerging Markets, sind mittlerweile zwar weniger attraktiv, dennoch können mit einer Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Anleihen hier weiter gute Ergebnisse erzielt werden", so Lacaille.



State Street Global Advisors weise jedoch im Jahresausblick auch warnend darauf hin, dass einige Anleger im achten Jahr des Wirtschaftsaufschwungs zunehmend Sorgen vor einem Rückschlag an den Märkten hätten.



"Die Volatilität bleibt zwar niedrig, jedoch liegt der SKEW-Index, ein Index zur Messung von möglichen Risiken in den Finanzmärkten, weiterhin auf einem hohen Niveau, was darauf hindeutet, dass die Anleger eine Marktkorrektur mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber hohem Verlustpotenzial fürchten. Wir haben jetzt einen Punkt im Zyklus erreicht, an dem die Anleger die Absicherung ihrer Portfolios gegen Extremrisiken, den so genannten Tail Risks, überprüfen sollten. Die fundamentalen Rahmenbedingungen bleiben allerdings positiv. Wir denken, Anleger sollten in beide Richtungen schauen - das heißt, sie sollten sich vorsichtiger und mit größerem Risikobewusstsein aufstellen, während sie gleichzeitig die Anlagechancen so gut wie möglich nutzen sollten, die das ausgewogene Weltwirtschaftswachstum im kommenden Jahr bieten wird", so Heinel. (06.12.2017/ac/a/m)





